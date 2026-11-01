Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε σήμερα την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που επιδιώκει να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει την ήττα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εάν οι ψήφοι υπέρ του συνονόματου αντιπάλου του μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Η απόφαση της δικαστού Σάρον Γκλίσον του περιφερειακού ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Άνκορατζ είναι το τελευταίο πλήγμα στην προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις εκλογές, τη διεξαγωγή και τη διαχείριση των οποίων έχουν οι ίδιες οι Πολιτείες σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα.

Η εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκδικεί την έδρα του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το κατά πόσον οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η κυβέρνηση Τραμπ υιοθετεί μια ολοένα και πιο επιθετική προσέγγιση στην παρακολούθηση των εκλογών, ασκώντας πίεση στις Πολιτείες να παράσχουν τα δεδομένα εγγραφής των ψηφοφόρων και υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ψηφοφορία.

Οι επικριτές, ανάμεσά τους οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκλογικοί αξιωματούχοι, θεωρούν τα μέτρα αυτά ως μια υπερβολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.