Μία εμφάνιση εμπνευσμένη από τον κόσμο του «Χάρι Πότερ» επέλεξε για το φετινό Χάλογουιν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Μεταμφιέστηκε στον Άλμπους Ντάμπλντορ, ενώ στην αγκαλιά του κρατούσε τον μικρό γιο του, ντυμένο ως Ντόμπι, τον γνωστό οικιακό ξωτικό της σειράς.

Ο Βανς μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη γιορτή της 31ης Οκτωβρίου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τους χρήστες. Κάποιοι χαρακτήρισαν επιτυχημένη την επιλογή των στολών, ενώ άλλοι δεν ενθουσιάστηκαν με τη μεταμφίεση του Αμερικανού αντιπροέδρου.

Στο βίντεο, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται σε μια στολισμένη βεράντα, φορώντας μακριά ασημογκρίζα περούκα, αντίστοιχου χρώματος μυτερό καπέλο και έναν εντυπωσιακό ασημένιο μανδύα με λαμπερές λεπτομέρειες.

Στην αγκαλιά του κρατά τον μικρό γιο του, ο οποίος φορά ένα πλεκτό σκουφάκι με μεγάλα αυτιά, παραπέμποντας στον χαρακτήρα του Ντόμπι από τις ταινίες και τα βιβλία του «Χάρι Πότερ».

Happy Halloween everyone! https://t.co/RkEgQiT9xM — JD Vance (@JDVance) October 31, 2026

Στη λεζάντα της ανάρτησής του στο X, ο Βανς ευχήθηκε στους ακολούθους του «Happy Halloween everyone!», ενώ στο βίντεο απευθύνεται στους θεατές λέγοντας:

«Ο Αντιπρόεδρος Ντάμπλντορ εδώ, μαζί με τον μικρό ξωτικό Ντόμπι, σας εύχονται Χαρούμενο Χάλοουιν. Διασκεδάστε. Προσέχετε. Φάτε πολλά γλυκά».