Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «ειλικρινή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Σάββατο σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν και το πόσο σύντομα θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις μάχης, σύμφωνα με μία ισραηλινή και μία αμερικανική πηγή που επικαλείται το Axios.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να πλήξει το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Ωστόσο, ο Τραμπ, προς το παρόν, επιθυμεί να αφήσει τις διαπραγματεύσεις να εξελιχθούν – μια στρατηγική που ανησυχεί τον Νετανιάχου. Η ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «σκληρή», ενώ η αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση».

Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια.

Όπως έπραξε πριν από την Επιχείρηση Midnight Hammer τον Ιούνιο του 2025 και την Επιχείρηση Epic Fury τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ακολουθεί δύο παράλληλους δρόμους – προσπαθώντας να επιτύχει μια συμφωνία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μια πιθανή επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αντιπρόεδρος Βανς απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με την πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Επρόκειτο για την υψηλότερου επιπέδου επικοινωνία των ΗΠΑ με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε καλά» και σημείωσε ότι ο ίδιος δεν «βιάζεται ιδιαίτερα». Αν και οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν είναι πολύ αξιόπιστοι… Κάνουν μια συμφωνία και μετά υπαναχωρούν».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει ακόμη να «τακτοποιήσουν» μία ή δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα σε 10 λεπτά. Το έχουμε σχεδιάσει. Μπορείτε να κοιτάξετε το Pickaxe Mountain. Πρέπει να το τακτοποιήσουμε κι αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε μια πιθανολογούμενη πυρηνική εγκατάσταση κατασκευασμένη στο εσωτερικό ενός βουνού.

Η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε πρώτη την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να περιγράψει το περιεχόμενό της.

Καταριανοί μεσολαβητές συνάντησαν Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία και τόνισε πως μια διευθέτηση εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στα ερωτήματα του Ιράν.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλους δρόμους», σημείωσε.