Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

🇧🇬 Bulgarian Presidential Election: ALPHA RESEARCH EXIT POLL 🔴🟢Yotova: 53% 🔵🟡Gyurov: 43% MYARA EXIT POLL 🔴🟢Yotova: 51% 🔵🟡Gyurov: 45% So, Iliyana Yotova will likely be the first elected female president of Bulgaria https://t.co/mT2Fi5I8Jv — EEPolls Rebranded (@Ivonster_123) November 1, 2026

Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.