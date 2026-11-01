Ξεκάθαρο μήνυμα στους πολιτικούς αρχηγούς να ρίξουν τους τόνους και να βάλουν νερό στο κρασί τους προκειμένου να μην υπάρξει νέος γύρος εκλογών έστειλε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς: «Σταματήστε να σκαρφαλώνετε σε δέντρα και αντιμετωπίστε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα».

«Την ερχόμενη Τετάρτη, θα παραλάβω τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής… τον δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ», δήλωσε ο Χέρτζογκ κατά τη διάρκεια κρατικής τελετής μνήμης για τον πρώτο πρόεδρο του Ισραήλ, Χαΐμ Βάιζμαν.

«Στη συνέχεια, θα ξεκινήσω διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία. Η Προεδρική Κατοικία θα είναι ανοιχτή σε όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρόεδρος. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή στις 4 Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά ο Χέρτζογκ θα ζητήσει από τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών ομάδων της Κνεσέτ να προτείνουν πρόσωπο για πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του Ισραήλ είπε ότι ελπίζει οι πολιτικοί αρχηγοί να πάνε στις συζητήσεις με «ανοιχτό μυαλό» και να είναι έτοιμοι να «βρουν δημιουργικές λύσεις για να αποφευχθούν νέες εκλογές».

Σημείωσε ότι οι υποψήφιοι αναπόφευκτα «σκαρφαλώνουν σε ψηλά δέντρα» κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας για να δείξουν τις μεγάλες υποσχέσεις που δίνουν στους ψηφοφόρους τους. «Όμως οι εκλογές τελείωσαν, τα εκλογικά αποτελέσματα είναι δεδομένο γεγονός. Είναι η πραγματικότητα», τόνισε ο Χέρτζογκ.

«Και ήρθε η ώρα να πούμε σε όλους τους ηγέτες: σταματήστε να σκαρφαλώνετε στα δέντρα και αντιμετωπίστε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα. Αυτή την εβδομάδα, στην Προεδρική Κατοικία, θα προσπαθήσουμε να στήσουμε γέφυρες, ώστε οι ηγέτες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, με μετριοπάθεια και προσοχή», είπε.