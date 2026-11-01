Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει ο «κύριος Βέτο».

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Μιράντα Ντιβάιν της New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι, εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα απορρίπτει τα νομοσχέδια που δεν εγκρίνει, επιδιώκοντας στη συνέχεια να οδηγήσει την άλλη πλευρά σε διαπραγματεύσεις.

«Υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο», ανέφερε, περιγράφοντας το ενδεχόμενο να ασκεί επανειλημμένα το δικαίωμα αρνησικυρίας. Όπως είπε, εκτιμά ότι ύστερα από έναν ή δύο μήνες, όταν οι Δημοκρατικοί διαπιστώσουν πως τα νομοσχέδιά τους απορρίπτονται, θα αναγκαστούν να αναζητήσουν συμβιβασμό.

«Θα στέλνουν νομοσχέδια. Εσύ θα ασκείς βέτο. Και τελικά, ύστερα από έναν ή δύο μήνες που θα βλέπουν ότι όλα απορρίπτονται με βέτο και ότι απλώς χάνουν τον χρόνο τους, θα έρθουν σε εμάς και θα κάνουμε μια συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο.

Την Κυριακή, ο Τραμπ επιστρέφει στην προεκλογική εκστρατεία με συγκεντρώσεις στην Αϊόβα και το Κάνσας. Πρόκειται για δύο πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο οι φετινές αναμετρήσεις εμφανίζονται πιο δύσκολες για το κόμμα. Στην Αϊόβα, όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά το 2024, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον τους Δημοκρατικούς να προηγούνται ή να βρίσκονται σε ισοπαλία σε αρκετές εκλογικές μάχες. Παράλληλα, δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos κατέγραψε τον Οκτώβριο τη δημοτικότητα του προέδρου στις αγροτικές περιοχές στο 45%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί.

Αντίστοιχα, στο Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν να εκλέξουν γερουσιαστή από το 1932, η αναμέτρηση εξελίσσεται πιο αμφίρροπα από ό,τι αναμενόταν. Στις εκλογές της Τρίτης κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 έδρες της Γερουσίας, με τους Ρεπουμπλικανούς να διαθέτουν σήμερα οριακές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, επικεφαλής της εκστρατείας του κόμματος για τη Γερουσία, αναγνώρισε ότι η ατζέντα του Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν την πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής ή της Γερουσίας, θα μπορούν να δυσκολέψουν την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών του προέδρου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Παράλληλα, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν έρευνες για την κυβέρνησή του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται ήδη για αυτό το ενδεχόμενο, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προωθήσει μέρος της ατζέντας του Τραμπ χωρίς τη στήριξη του Κογκρέσου.