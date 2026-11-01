Μια οικογενειακή γιορτή για το Χάλογουιν μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στις ΗΠΑ, όταν ένα αγοράκι έχασε τη ζωή του λίγες μόλις ημέρες πριν από τα πρώτα του γενέθλια.

Το παιδί κατάπιε κομμάτι από μπαλόνι σε σχήμα ζώου, το οποίο σφήνωσε στον λαιμό του, με αποτέλεσμα να υποστεί ασφυξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της μητέρας του και των διασωστών να το κρατήσουν στη ζωή.

«Άρχισε να μελανιάζει μπροστά στα μάτια μου»

Ο μικρός Don’Vyaire Avita-Mays βρισκόταν σε οικογενειακό πάρτι στις 24 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του, όταν ένα μπαλόνι σε σχήμα ζώου έσκασε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κόμπος και το κομμάτι του λατέξ που παρέμεινε προσκολλημένο σε αυτόν κατέληξαν στον λαιμό του παιδιού.

Η μητέρα του, Kisha Avita-Wilson από το Ουισκόνσιν, περιέγραψε τη φρίκη που έζησε όταν διαπίστωσε ότι ο γιος της δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

«Τον έβγαλα αμέσως από το παιδικό του κάθισμα. Του έκανα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Έβαλα τα δάχτυλά μου στο λαιμό του», ανέφερε, περιγράφοντας τις απέλπιδες προσπάθειές της να τον σώσει.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης

Η ίδια αποκάλυψε ότι ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν μαζί της προσπάθησε να βοηθήσει, ωστόσο η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Το μωρό μελάνιασε αμέσως και υπέστη καρδιακή ανακοπή», είπε χαρακτηριστικά.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφαιρέσουν το κομμάτι του μπαλονιού, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Παρά τις ενέργειές τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το βρέφος.

«Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε το αγοράκι μου», δήλωσε συγκλονισμένη η μητέρα.

«Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τα μπαλόνια μακριά του»

Η Kisha Avita-Wilson εξήγησε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συγγενείς φρόντιζαν ώστε τα μπαλόνια να βρίσκονται μακριά από το παιδί.

Ωστόσο, ένα από αυτά ξέφυγε από την προσοχή των παρευρισκομένων και κατέληξε στα χέρια του μικρού Don’Vyaire, ο οποίος το άρπαξε και το δάγκωσε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η μοιραία κατάληξη.

Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που ενέχουν τα μπαλόνια για τα μικρά παιδιά, καθώς τα κομμάτια λατέξ συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό πνιγμό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.