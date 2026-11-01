Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, μετά από ατύχημα σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες, όπου τραυματίστηκε στο πόδι από εκπυρσοκρότηση όπλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα, στο σκοπευτήριο «The Range L.A.». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το TMZ, ο 83χρονος σκηνοθέτης τραυματίστηκε την ώρα που προσπαθούσε να τοποθετήσει το όπλο στη θήκη του, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή, ενώ οι εκπρόσωποί του διευκρίνισαν ότι υπέστη επιφανειακό τραυματισμό. Όπως ανέφεραν, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Μάικλ Μαν έχει σκηνοθετήσει ορισμένες από τις πιο γνωστές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων τα «Heat», «Thief», «Manhunter», «Collateral» και «The Insider». Η πιο πρόσφατη σκηνοθετική του δουλειά ήταν το «Ferrari» του 2023, με πρωταγωνιστές τον Άνταμ Ντράιβερ και την Πενέλοπε Κρουζ.

Αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω στο «Heat 2», τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του 1995 με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Το νέο φιλμ θα λειτουργεί τόσο ως sequel όσο και ως prequel, ακολουθώντας γεγονότα πριν και μετά την ιστορία της πρώτης ταινίας. Στο καστ αναμένεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κρίστιαν Μπέιλ και Άνταμ Ντράιβερ.