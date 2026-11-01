Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές και να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σχεδιάζοντας τρόπους με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του χωρίς τη νομοθετική έγκριση. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για πιθανές κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις και τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, όπως ο Στίβεν Μίλερ και ο Ράσελ Βόουτ. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι πολιτικές που μπορούν να προχωρήσουν με προεδρικές αποφάσεις, χωρίς νέα έγκριση από το Κογκρέσο.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στη μετανάστευση, νέοι δασμοί, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και αλλαγές στη διαχείριση των ομοσπονδιακών δαπανών. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων, ώστε να προωθηθούν κυβερνητικές προτεραιότητες χωρίς νέα νομοθετική διαδικασία.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν την πλειοψηφία, θα μπορούν να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ και να εμποδίσουν διορισμούς αξιωματούχων και δικαστών. Ωστόσο, ο πρόεδρος θα διατηρήσει σημαντικές αρμοδιότητες σε τομείς όπως το εμπόριο, η εξωτερική πολιτική και η λειτουργία της ομοσπονδιακής διοίκησης. Τα δικαστήρια, πάντως, θα μπορούν να ακυρώνουν αποφάσεις που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο Τραμπ έχει ήδη δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας από τότε που επέστρεψε στα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025, χρησιμοποιώντας την εκτελεστική εξουσία για να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς, να εντείνει την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, να συρρικνώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και να επιδιώξει στόχους εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου κατά του Ιράν, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου ή νέους νόμους.

Μια σημαντική εξαίρεση ήταν το τεράστιο πακέτο φορολογικών περικοπών και περικοπών δαπανών του Τραμπ, το οποίο ψηφίστηκε από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο και υπογράφηκε σε νόμο από τον πρόεδρο τον Ιούλιο του 2025.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια βασικά αγνόησε το Κογκρέσο και προσπάθησε να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων και εκτελεστικής εξουσίας» δήλωσε ο Νέιθαν Γκονζάλες, εκδότης του Inside Elections, το οποίο παρέχει υπερκομματική πολιτική ανάλυση. «Πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι μόνο αν υπάρξουν πλειοψηφίες των Δημοκρατικών».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί καταστάσεις εθνικής ανάγκης για να διευρύνει την ικανότητά του να ενεργεί χωρίς νέα νομοθεσία. Το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει για τον τερματισμό αυτών των καταστάσεων ανάγκης, αλλά ο Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει βέτο σε μια τέτοια κίνηση, απαιτώντας πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να τον παρακάμψει.

Ένα Κογκρέσο των Δημοκρατικών θα μπορούσε παρ’ όλα αυτά να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια.

Ο έλεγχος της Γερουσίας θα επέτρεπε στους Δημοκρατικούς να μπλοκάρουν τους δικαστικούς και εκτελεστικούς υποψηφίους του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιλογής για το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα προέβλεπα ότι θα είναι πολύ απρόθυμοι να εγκρίνουν οποιονδήποτε από τους διορισμούς του προέδρου», δήλωσε ο Άντριου Μπους, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Νόξβιλ.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν επίσης να αρνηθούν να ψηφίσουν νομοθεσία που υποστηρίζεται από τον Τραμπ. Όμως ο Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει βέτο στη νομοθεσία των Δημοκρατικών που δεν του αρέσει, και οι Δημοκρατικοί είναι απίθανο να έχουν αρκετές ψήφους στη Βουλή για να τον παρακάμψουν.

Τα δικαστήρια θα μπορούσαν να μπλοκάρουν εκτελεστικές ενέργειες που υπερβαίνουν τη νόμιμη εξουσία του Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ζητήσει νομικές γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να καθορίσει τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ χωρίς το Κογκρέσο και πώς να υπερασπιστεί αυτές τις ενέργειες εάν προσβληθούν στα δικαστήρια.