Περισσότερες από 770 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββάτου για την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους διαβίωσης, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής.

Παρά το γεγονός ότι τα επεισόδια ήταν λιγότερο εκτεταμένα σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα, οι συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, κυρίως στο Παρίσι, εντείνουν την ανησυχία των αρχών για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ διατάραξαν το κλίμα των διαδηλώσεων

Στη γαλλική πρωτεύουσα, ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και χωροφύλακες εκτοξεύοντας πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, ενώ ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό κατά το οποίο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη στα πόδια μέλους των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας του εγκαύματα δεύτερου βαθμού. Σε άλλα σημεία της πόλης, η αστυνομία προχώρησε σε επανειλημμένες επεμβάσεις για τη διάλυση των ομάδων που προκαλούσαν επεισόδια. Οι αρχές είχαν αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, έκανε λόγο για «εξαιρετικό» επίπεδο βίας από ορισμένους διαδηλωτές.

Έναρξη έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η σοβαρότητα της επίθεσης με τη βόμβα μολότοφ οδήγησε τις εισαγγελικές αρχές στην έναρξη έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις υπόπτων για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ οι ερευνητές επιχειρούν να εντοπίσουν τους υπευθύνους. Την επίθεση καταδίκασε και η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία των δραστών.

Παράλληλα, η αστυνομία προετοιμάζεται για νέες εντάσεις, καθώς με την επαναλειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα αναμένεται να ενισχυθεί η συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για νέες πανεθνικές κινητοποιήσεις την Τρίτη και την Πέμπτη.

Paris has gone to another level. Throwing Molotov cocktails at police is attempted murder. This is not a protest anymore, they just want to kill and do something big. Did you see the cop on fire? https://t.co/V6c1G9hLtA — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Το κύμα διαμαρτυριών δεν περιορίστηκε στη Γαλλία. Στη Γερμανία, περισσότερα από 100.000 άτομα συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, κυρίως νέοι, ζητώντας μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, τη στέγαση και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Αν και οι κινητοποιήσεις ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, η Κολωνία και το Βερολίνο σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες καταστημάτων και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.