Πίσω από τους ήχους των πυραύλων και την γεωπολιτική ένταση, η φύση και η ζωή επιμένουν να αφήνουν την δική τους σφραγίδα στο φυσικό τοπίο, αδιαφορώντας για τα έργα των ανθρώπων.

Ένα πλοίο που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του έγινε πρωταγωνιστής μιας από τις πιο χαρακτηριστικές παραθαλάσσιες εικόνες του Ιράν.

Στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου Κις, στον Περσικό Κόλπο, το σκουριασμένο κουφάρι του Khoula F ξεπροβάλλει από τα αβαθή, απέναντι από μια ακτή που προσελκύει επισκέπτες κυρίως την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Το αποκαλούν «Ελληνικό Πλοίο» και η σύνδεσή του με την Ελλάδα είναι πραγματική.

Η σύγκριση με το Ναυάγιο της Ζακύνθου προκύπτει σχεδόν αυθόρμητα. Ένα εγκαταλειμμένο σκαρί γίνεται σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης περιοχής και αποκτά δεύτερη ζωή μέσα από τις φωτογραφίες των ταξιδιωτών. Στην Κις, όμως, το πλοίο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, με τη σιλουέτα του να διαγράφεται στον ανοιχτό ορίζοντα.

Η ελληνική ιστορία του πλοίου

Το Khoula F κατασκευάστηκε το 1943 στα ναυπηγεία William Hamilton & Co., στη Γλασκώβη της Σκωτίας, με αρχικό όνομα Empire Trumpet. Στη διάρκεια της εμπορικής του ζωής άλλαξε επανειλημμένα ιδιοκτήτες και ονόματα, περνώντας και από ιρανικά χέρια, προτού περιέλθει σε Έλληνες πλοιοκτήτες.

Στις 25 Ιουλίου 1966 προσάραξε κοντά στην Κις. Σύμφωνα με αρχειακά στοιχεία του Lloyd’s Register, που παρουσιάστηκαν στο περιοδικό Technosphere, ιδιοκτήτες του τότε ήταν οι Paul J. Frangoulis και A. & I. Cliafas. Αυτή η τελευταία ελληνική ιδιοκτησία εξηγεί την ονομασία με την οποία έμεινε γνωστό στο νησί.

Το ολλανδικό ρυμουλκό Orinoco επιχείρησε να το αποκολλήσει, χωρίς επιτυχία. Κατά τις εργασίες διαπιστώθηκαν ανοίγματα στις δεξαμενές του και, ύστερα από επιθεώρηση τον Αύγουστο, η διάσωσή του κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη. Το πλοίο εγκαταλείφθηκε, παραμένοντας στο ίδιο σημείο επί δεκαετίες.

Η ακτή που απέκτησε το δικό της σύμβολο

Σταδιακά, το ατύχημα μετατράπηκε σε τουριστικό αξιοθέατο. Το ναυάγιο άρχισε να προσελκύει ταξιδιώτες από την ηπειρωτική χώρα ήδη από τη δεκαετία του 1980, ενώ η εικόνα του εμφανιζόταν σε εφημερίδες και περιοδικά. Χωρίς να έχει σχεδιαστεί ως μνημείο, εξελίχθηκε σε αναγνωρίσιμο έμβλημα της Κις.

Η ιδιαίτερη γοητεία του συνδέεται με τη δύση του ήλιου. Το φως αλλάζει πάνω στο νερό και η σκοτεινή γραμμή του σκαριού γίνεται το κεντρικό θέμα της θέας. Το Πολιτιστικό Ινστιτούτο του Ιράν στη Ρώμη συγκαταλέγει ακριβώς αυτή την εικόνα, με τον ήλιο να χάνεται πίσω από το πλοίο, στις χαρακτηριστικές εμπειρίες του νησιού.

Εδώ, η έλξη βρίσκεται στην αντίθεση ανάμεσα στο βαρύ μεταλλικό σώμα και στο θαλασσινό τοπίο. Ένα αντικείμενο φτιαγμένο για διαρκή κίνηση έχει ακινητοποιηθεί, αποκτώντας έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή και στην εικόνα του τόπου.

Μια διαφορετική πλευρά του Ιράν

Η Κις παρουσιάζει μια πλευρά της χώρας λιγότερο γνωστή από τις ιστορικές πόλεις και τα μνημεία της ενδοχώρας. Παραλίες, καθαρά νερά και κοραλλιογενείς ακτές συνθέτουν την εικόνα ενός νησιωτικού προορισμού με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η παραλία Μαρτζάν, στην ανατολική πλευρά, αποτελεί διαφορετικό αξιοθέατο από την ακτή του ναυαγίου και ξεχωρίζει για το θαλάσσιο τοπίο της.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στη θάλασσα. Στη βόρεια Κις βρίσκονται τα ερείπια της ιστορικής πόλης Χαριρέχ, που μαρτυρούν το εμπορικό παρελθόν του νησιού. Στο Καρίζ, ένα παλιό υπόγειο σύστημα συλλογής και μεταφοράς νερού έχει διαμορφωθεί σε επισκέψιμο χώρο. Οι στοές του θυμίζουν πόσο καθοριστική ήταν η εξασφάλιση πόσιμου νερού για τη ζωή στην περιοχή.

Η φθορά πίσω από τις καρτ ποστάλ

Το «Ελληνικό Πλοίο», ωστόσο, δεν διατηρεί αναλλοίωτη τη μορφή των παλιών φωτογραφιών. Η διάβρωση έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και τμήμα της πρύμνης έχει καταρρεύσει. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφονταν ανησυχίες για την κατάστασή του και συζητήσεις για τη δυνατότητα αποκατάστασης.

Αυτή η φθορά προσθέτει μια εύθραυστη διάσταση στη γοητεία της ακτής. Το ναυάγιο εξακολουθεί να συνδέει ένα μακρινό ναυτικό ταξίδι με την καθημερινότητα ενός ιρανικού νησιού, αλλά η θάλασσα μεταβάλλει σταδιακά την εικόνα του. Η ιστορία πάντως παραμένει, ακόμη κι όσο το ίδιο το σκαρί χάνεται.