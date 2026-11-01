Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου ο 43χρονος που, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα με σφυρί και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της σε χωράφι στην περιοχή του Σαϊττά Λεμεσού.

Ο ύποπτος επανασυνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης φόνου εκ προμελέτης, μετά την παραδοχή του και τον εντοπισμό της γυναίκας.

Τι κατέθεσε στους ανακριτές

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανακριτή του ΤΑΕ Λεμεσού, ο 43χρονος εξέφρασε την επιθυμία να ομολογήσει κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, αναφέρουν οι cyprustimes.

Παραδέχθηκε ότι χτύπησε την Όλγα στο κεφάλι με σφυρί μέσα στην κατοικία του. Ως εξήγηση για την πράξη του προέβαλε τον ισχυρισμό ότι θύμωσε επειδή εκείνη τον προσέβαλε.

Όπως ανέφερε, άφησε τη σορό στο σπίτι για μία νύχτα και την επόμενη ημέρα τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο χωράφι της γυναίκας. Αργότερα υπέδειξε στους αστυνομικούς το πηγάδι όπου την είχε απορρίψει. Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι πέταξε το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα. Από την κατοικία του παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Από την εξαφάνιση στη σύλληψη στο αεροδρόμιο

Τα ίχνη της 61χρονης είχαν χαθεί στις 23 Οκτωβρίου από την κατοικία της στη Μέσα Γειτονιά, ενώ η εξαφάνισή της καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου.

🚨 #ΕΛΛΕΙΠΟΝ Πρόσωπο: Η Όλγα Βασιλίεβα (Olga Vasilieva), 61 ετών, από τη Λεμεσό, απουσιάζει από την οικία της στη Μέσα Γειτονιά, από τις 23/10/2026 ➡️https://t.co/wHV7cWvDkD #Cyprus #cypolice https://t.co/d4dq0S5iIm — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 28, 2026

Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Το Σάββατο τέθηκε αρχικά υπό εξαήμερη κράτηση, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση και την ενδεχόμενη απαγωγή της. Ακολούθησαν η ομολογία του και η υπόδειξη του σημείου όπου βρέθηκε η σορός.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Κατά την αυτοψία του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, ενώ η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης. Η νεκροτομή αναμένεται να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στη νέα διαδικασία προσωποκράτησης ο ύποπτος παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε εκπροσώπηση, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε παραστεί με συνήγορο. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση των περιστάσεων της δολοφονίας.