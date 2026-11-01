Μέχρι και ένας διαδηλωτής ντυμένος Batman βρέθηκε ανάμεσα στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, στη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων για την εκπαίδευση και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ο επίδοξος «Σκοτεινός Ιππότης» φορούσε τη στολή του γνωστού ήρωα των κόμικς όταν συνελήφθη από τις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις. Η παρουσία του ανάμεσα στους διαδηλωτές έγινε viral, την ώρα που οι κινητοποιήσεις στην πόλη είχαν πάρει βίαιη τροπή.

Στη Φρανκφούρτη, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, καταγράφηκαν λεηλασίες σε τουλάχιστον δύο καταστήματα, ενώ αρκετές ακόμη επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές.

Μολότοφ και σπασμένες βιτρίνες στο κέντρο της Φρανκφούρτης

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο σε σημεία του κέντρου της πόλης, με την αστυνομία να κάνει λόγο για σπασμένες βιτρίνες και επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σε ενημέρωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η αστυνομία της Φρανκφούρτης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο ή να απομακρυνθούν από την περιοχή.

#InPhotos | A man dressed as Batman was spotted amid riots in downtown Frankfurt, Germany, on Halloween night, October 31, 2026, standing near a burning trash dumpster as police dealt with unrest in the city centre. Images captured by photographers show the costumed man standing in front of the flames and amid police presence during the disturbances. #Frankfurt #Germany #Halloween2026 #Batman #IndiaTodayGlobal — India Today Global (@ITGGlobal) November 1, 2026

«Στο κέντρο της πόλης, έχουν σπάσει βιτρίνες σε αρκετά καταστήματα. Επίσης, εκτοξεύονται βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης ή να αποχωρήσουν από την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία.

Γιατί διαδήλωσαν χιλιάδες νέοι στη Γερμανία

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z regelt» («Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει δράση»), η οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και ζητά περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές θέτουν στο επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος ζωής, το οποίο δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο τους νέους στη Γερμανία.

Οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, ωστόσο στη Φρανκφούρτη η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα τις καταστροφές σε καταστήματα, τις επιθέσεις με μολότοφ και τις συλλήψεις.