Ποινική έρευνα με βάση τη ρωσική νομοθεσία περί τρομοκρατίας ξεκίνησε η Μόσχα μετά τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν σοβαρές ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση και υποδομές κοινής ωφέλειας.

Ουκρανικά μέσα και κανάλια παρακολούθησης του πολέμου αναφέρουν ότι επλήγη το μεγάλο διυλιστήριο NORSI της Lukoil στο Κστόβο, χωρίς η έκταση των ζημιών να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα προς την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και συνεχίστηκε τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Γκλεμπ Νικίτιν. Σε νεότερη ενημέρωση, ο ίδιος ανακοίνωσε τον τραυματισμό μιας γυναίκας από συντρίμμια drone, αναθεωρώντας την αρχική αναφορά ότι δεν υπήρχαν τραυματίες.

Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση του εφοδιασμού των πρατηρίων με καύσιμα και καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη δημιουργία αποθεμάτων. σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο interfax.

♦️🇺🇦🇷🇺 Une frappe Ukrainienne majeur dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre contre l’industrie pétrolière Russe 👌 Des drones ukrainiens ont frappé le complexe pétrolier de Kstovo, à environ 800 km de l’Ukraine, provoquant un gigantesque incendie. Il s’agit du site de Lukoil-NORSI, la 4ᵉ plus grande raffinerie de Russie, avec une capacité de traitement estimée entre 15 et 17 millions de tonnes de pétrole par an ! Les autorités russes reconnaissent des dégâts importants sur une installation industrielle de Kstovo, sans préciser l’étendue des dommages subis par la raffinerie. Selon l’agence russe Interfax, le gouverneur de la région, Gleb Nikitine, a déclaré ce dimanche 1er novembre à 8 h 11, heure de Moscou : Plus de 100 drones auraient été détruits par la défense antiaérienne russe. Cette installation est stratégique pour la production d’essence, de gazole (coucou #Trump ) et de carburants aéronautiques. Si ses unités de raffinage sont gravement endommagées, les conséquences pourraient être considérables pour l’approvisionnement énergétique russe et l’économie de guerre de Vladimir Poutine. L’Ukraine démontre une nouvelle fois sa capacité à frapper en profondeur les infrastructures stratégiques russes ! Pendant que Poutine poursuit ses bombardements contre les villes ukrainiennes, Kiev cherche à affaiblir les ressources qui alimentent sa machine de guerre. La guerre se joue aussi sur le terrain industriel et économique ! 🇺🇦 Slava Ukraini ! #Ukraine #Russie #Kstovo #Lukoil #Poutine #Drones #GuerreEnUkraine #StandWithUkraine — Maurice Martin ♦️#TAEM (@MauriceMartin01) November 1, 2026

Η ποινική έρευνα και οι ρωσικές ανακοινώσεις

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας, Σβετλάνα Πετρένκο, η υπόθεση διερευνάται βάσει του άρθρου 205 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά τρομοκρατικές πράξεις.

Η Ερευνητική Επιτροπή αποδίδει την επίθεση στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναφέρει ότι σημαντικές ζημιές υπέστη βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο, καθώς και πολιτικές υποδομές. Οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον τύπο και το μοντέλο των drones που χρησιμοποιήθηκαν και να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που θεωρούν υπεύθυνα για την επιχείρηση.

Ο χαρακτηρισμός της επίθεσης ως τρομοκρατικής αποτελεί τη νομική προσέγγιση των ρωσικών αρχών.

Ο Νικίτιν δήλωσε ότι περισσότερα από εκατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και του πρωινού. Ο αριθμός αυτός προέρχεται από τη ρωσική πλευρά και δεν έχει διασταυρωθεί ανεξάρτητα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποτίμηση των ζημιών, αναφέρει το Euronews.

Οι αναφορές για πλήγμα στο διυλιστήριο NORSI

Ο κυβερνήτης δεν κατονόμασε τη βιομηχανική επιχείρηση. Ωστόσο, το Kyiv Independent, το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform και άλλα μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για επίθεση στο διυλιστήριο Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, γνωστό ως NORSI.

🇺🇦🇷🇺 UKRAINE JUST HIT ITS THIRD RUSSIAN OIL REFINERY IN THREE DAYS Multiple Ukrainian drones reportedly slammed into the Kstovo refinery tonight, setting part of the Lukoil-owned complex ablaze. NORSI is Russia’s fourth-largest refinery and its second-largest gasoline producer, capable of processing roughly 6% of the country’s crude. The strike comes after Ukraine resumed refinery attacks on Friday following a nearly two-week pause came after Jared Kushner requested a 30-day halt. Kyiv appears to have answered that request with three refinery strikes in three days. Source: @Osinttechnical , Drop Site News, WF Witness on TG/ Writer: Naz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 1, 2026

Οι αναφορές βασίζονται σε πληροφορίες και οπτικό υλικό από κανάλια στο Telegram, μεταξύ των οποίων τα Exilenova+ και Supernova+, καθώς και σε δημοσίευμα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου ASTRA. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν εμφανίζονται πυρκαγιές οι οποίες αποδίδονται στο συγκρότημα. Το Kyiv Independent διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να επαληθεύσει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η ρωσική πλευρά αναγνωρίζει σοβαρό πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση της περιοχής, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα συγκεκριμένα τμήματα που επηρεάστηκαν, η κατάσταση του εξοπλισμού και οι επιπτώσεις στην παραγωγή του διυλιστηρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναρτήσεις για ζημιές σε επιμέρους μονάδες δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη τεχνική αποτίμηση.

Γιατί έχει σημασία η εγκατάσταση του Κστόβο

Το NORSI συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Kyiv Independent, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης, με ετήσια επεξεργασία περίπου 15 έως 17 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου. Παράγει επίσης ντίζελ, αεροπορικά καύσιμα και άσφαλτο.

Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που καταδεικνύει την απόσταση που καλύπτουν οι επιθέσεις αυτού του τύπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται πλήγμα στο συγκρότημα: είχε δεχθεί επίθεση και στις 26 Αυγούστου.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο είχε ανακοινώσει ότι το NORSI είχε αναστείλει τη λειτουργία του λόγω των ζημιών από εκείνο το πλήγμα. Η παλαιότερη αυτή ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζει σε ποια παραγωγική κατάσταση βρισκόταν το διυλιστήριο πριν από τη σημερινή επίθεση.

Russia’s fourth-largest oil refinery, NORSI, was targeted in an overnight drone attack in the Nizhny Novgorod region, according to Ukrainian monitoring channels. Meanwhile, a Russian airstrike destroyed a city council building in Kramatorsk in eastern Ukraine, local authorities said. — TVP World (@TVPWorld_com) November 1, 2026

Μία τραυματίας και προβλήματα στις υποδομές

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του κυβερνήτη, την οποία μετέδωσε το Interfax, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξαν αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν γυναίκα. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, δέχθηκε ιατρική φροντίδα και επέστρεψε στο σπίτι της, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ο δήμαρχος του Νίζνι Νόβγκοροντ, Γιούρι Σαλαμπάγεφ, ανακοίνωσε ότι επλήγη και εγκατάσταση κοινής ωφέλειας. Οι αρχές προειδοποίησαν για πιθανές προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στην παροχή ζεστού νερού και μειωμένη απόδοση της θέρμανσης σε τμήματα των δικτύων που εξυπηρετούν κατοικίες.

Η αποκατάσταση των υποδομών και ο έλεγχος για ενδεχόμενες ζημιές σε σπίτια αποτελούν ξεχωριστό σκέλος των επιχειρήσεων στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια στους κατοίκους των οποίων οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές.

Μέτρα για τα καύσιμα και έκκληση προς τους οδηγούς

Μετά την επίθεση συνεδρίασε το περιφερειακό επιχειρησιακό επιτελείο. Η διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα καυσίμων στα πρατήρια, χωρίς να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη αποτίμηση πιθανής απώλειας παραγωγής.

Σύμφωνα με το TASS, οι οδηγοί κλήθηκαν να ανεφοδιάζονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους, αποφεύγοντας αγορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυξημένη πίεση στην αγορά. Το Interfax μετέδωσε την προειδοποίηση των αρχών ότι οι μαζικές προσπάθειες δημιουργίας προσωπικών αποθεμάτων μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ευρύτερο κύμα επιθέσεων με drones

Η επίθεση στο Κστόβο εντάσσεται σε μια νύχτα εκτεταμένης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 235 drones σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στο Ροστόφ και στην περιφέρεια της Μόσχας. Και αυτός ο απολογισμός αποτελεί ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς.

Οι αναφορές για το NORSI προστίθενται στη συνεχιζόμενη ουκρανική εκστρατεία πληγμάτων κατά της ρωσικής πετρελαϊκής υποδομής. Για τη συγκεκριμένη επίθεση, πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλές συμπέρασμα για το μέγεθος των ζημιών στο διυλιστήριο ή για τη διάρκεια ενδεχόμενων επιπτώσεων στην παραγωγή του.