Μια υπόθεση άγριας δολοφονίας που συγκλονίζει την Κύπρο αποκαλύφθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, με θύμα την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα, ρωσικής καταγωγής, και βασικό ύποπτο τον 43χρονο Σύρο σύντροφό της. Ο άνδρας φέρεται να τη σκότωσε με αμβλύ αντικείμενο και στη συνέχεια να πέταξε τη σορό της σε πηγάδι, επιχειρώντας να διαφύγει από τη χώρα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν το επίμονο γάβγισμα του σκύλου της γυναίκας, η ανησυχία των γειτόνων της και μια φωτογραφία του 43χρονου μαζί με το ζώο. Ο δικηγόρος και φίλος της 61χρονης, Πάμπος Ιωάννου, περιέγραψε στο philenews.com τις κινήσεις που οδήγησαν στην αποκάλυψη της δολοφονίας.

Το γάβγισμα του σκύλου που κινητοποίησε τους γείτονες

Όλα άρχισαν στις 23 Οκτωβρίου, όταν οι γείτονες της Όλγας Βασιλίεβα άρχισαν να ανησυχούν από τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου της. Γνωρίζοντας πόσο δεμένη ήταν η γυναίκα με το κατοικίδιό της και ότι δεν θα το άφηνε χωρίς φροντίδα, αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ειδοποίησαν τον φίλο και δικηγόρο της, Πάμπο Ιωάννου, ο οποίος πήγε στο σπίτι της και βρήκε τον σκύλο υποσιτισμένο. Η απουσία της 61χρονης και η κατάσταση του ζώου ενίσχυσαν την ανησυχία για την τύχη της.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος επικοινώνησε με τον γιο της γυναίκας, ο οποίος ζει στη Ρωσία. Εκείνος αποκάλυψε την ύπαρξη της σχέσης της μητέρας του με τον 43χρονο Σύρο, ο οποίος αργότερα ομολόγησε τη δολοφονία.

Μάλιστα, ο γιος της έστειλε στην αστυνομία φωτογραφία του υπόπτου μαζί με τον σκύλο της Όλγας, στοιχείο που συνέβαλε στην έρευνα για τον εντοπισμό του.

Επιχείρησε να διαφύγει στη Βηρυτό – Η σύλληψη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Βηρυτό, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατά την ανάκρισή του, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς το πηγάδι όπου είχε απορρίψει τη σορό της.

Η αυτοψία που διενήργησε στο σημείο ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους έδειξε ότι η σορός βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Στο επίκεντρο των ερευνών τα 70.000 ευρώ

Ιδιαίτερο βάρος στις έρευνες των Αρχών έχουν τα οικονομικά κίνητρα που ενδέχεται να συνδέονται με τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα.

Ο 43χρονος φέρεται να είχε ζητήσει από τη γυναίκα μεγάλο χρηματικό ποσό, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν περίπου 70.000 ευρώ για να καταβάλει αποζημίωση.

Οι ανακριτές εξετάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο της 61χρονης όσο και του υπόπτου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, ειδικότερα, οι αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών που φέρεται να πραγματοποίησε η Όλγα λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της και συγκεκριμένα πριν από τις 21 Οκτωβρίου.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν το ακριβές ύψος των χρημάτων, τον λόγο για τον οποίο έγινε η ανάληψή τους, αλλά και αν συνδέονται με τα χρήματα που φέρεται να ζητούσε ο 43χρονος.

Ο Σύρος ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης.