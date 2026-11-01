Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ προκάλεσαν μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στο Νιούαρκ των ΗΠΑ τη νύχτα του Χάλοουιν, με τις αρχές να αποκλείουν τμήμα κεντρικού δρόμου και το πανεπιστήμιο να αποστέλλει επείγουσα ειδοποίηση στην κοινότητά του.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες χρηστών του διαδικτύου που ανάρτησαν βίντεο κάνουν λόγο για δύο νεκρούς, όμως η αστυνομία που διερευνά το περιστατικό, δεν αναφέρει θανάτους και διευκρινίζει ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Shooting at University of Delaware on Halloween👀… 2 dead and and unconfirmed amount hurt. https://t.co/TTcPi2VWJO — Ryan Moulder (@Moulder00) November 1, 2026

Οι μέχρι τώρα ενημερώσεις δεν περιλαμβάνουν επιβεβαιωμένο αριθμό τραυματιών ούτε στοιχεία για συλλήψεις. Η αστυνομική ανακοίνωση επίσης δεν κατονομάζει υπόπτους και δεν προσδιορίζει το κίνητρο ή τις συνθήκες που προηγήθηκαν των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Νιούαρκ, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 23:13 του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, τοπική ώρα – στις 05:13 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ελλάδα. Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της διασταύρωσης των οδών East Main Street και Choate Street.

Πρόκειται για σημείο κοντά στην πανεπιστημιούπολη του University of Delaware. Το NBC10 Philadelphia μετέδωσε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στο συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Η Main Street αποκλείστηκε από τη Library Avenue έως την Academy Street, προκειμένου οι αστυνομικοί να διεξαγάγουν την έρευνά τους. Οδηγοί και πεζοί κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, όπως ανέφερε και η τοπική εφημερίδα Delaware News Journal.

🚨 BREAKING: Shooting on Main Street next to the University of Delaware campus on Halloween night. Newark Police say shots were fired at Main and Choate Street around 11:13 PM ET. https://t.co/Cv5GrkXTU0 — Patriot (@_Patriot1776Q_) November 1, 2026

Επείγουσα ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο

Στις 23:29, περίπου δεκαέξι λεπτά μετά την ώρα του περιστατικού που έδωσε η αστυνομία, το πανεπιστήμιο απέστειλε ειδοποίηση για αστυνομική επιχείρηση στη διασταύρωση Main Street και Choate Street, σύμφωνα με το NBC10. Η πανεπιστημιακή κοινότητα ενημερώθηκε να αποφεύγει το σημείο.

Η εγγύτητα του συμβάντος με το πανεπιστήμιο έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της διάταξης της περιοχής. Όπως εξηγεί το ίδιο το ίδρυμα στις πληροφορίες ασφαλείας του, η πανεπιστημιούπολη συνδέεται άμεσα με το κέντρο του Νιούαρκ, χωρίς να αποτελεί έναν ενιαίο, περιφραγμένο χώρο. Πανεπιστημιακά κτίρια γειτνιάζουν με ιδιωτικές κατοικίες, ενώ πολλοί φοιτητές διαμένουν εκτός των εγκαταστάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η πανεπιστημιακή αστυνομία συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές της πόλης. Το πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης σύστημα επείγουσας ενημέρωσης με φωνητικά και γραπτά μηνύματα προς φοιτητές και εργαζομένους.