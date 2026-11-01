Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Βούλγαροι ψηφοφόροι για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο υποψηφίων με αντίθετες απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της χώρας τους με τη Ρωσία.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με φόντο την αυξανόμενη ανησυχία λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναμετράται με τον Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Παρότι η Γιότοβα επικράτησε στον πρώτο γύρο με 35% έναντι 32% του αντιπάλου της, το ποσοστό που εξασφάλισε ήταν πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, οι οποίες της έδιναν προβάδισμα έως και 20 μονάδων. Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Τεοντόρ Σλάβεφ, πλήρωσε το τίμημα για τη «μη πειστική αντίδρασή της (…) απέναντι στις ρωσικές απειλές στη Μαύρη Θάλασσα», όπου τον Οκτώβριο σημειώθηκαν επιθέσεις drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών.

Η αντιπαράθεση για την Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία

Σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ το βράδυ της Πέμπτης, η Ιλιάνα Γιότοβα επανέλαβε ότι «η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων». «Η διοχέτευση περισσότερων κεφαλαίων στην Ουκρανία και η παροχή νέων, πιο εξελιγμένων όπλων οδηγεί μόνο σε μεγαλύτερη καταστροφή και περισσότερους θανάτους εκατέρωθεν», δήλωσε η Γιότοβα, η οποία θέλει να παρουσιάζεται ως «πρόεδρος της ειρήνης» υπογραμμίζοντας παράλληλα την προσήλωση της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Αντρέι Γκιούροφ τόνισε ότι «η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις της προκειμένου να γίνουν τα επόμενα βήματα». «Ας κατονομάσουμε τη χώρα από την οποία προέρχονται οι απειλές», σημείωσε, επικρίνοντας την Γιότοβα επειδή δεν επέρριψε ευθέως ευθύνες στη Μόσχα, την ώρα που η Βουλγαρία, η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τις σχέσεις της με τη χώρα αυτή.

Η στήριξη του Ράντεφ στην Ιλιάνα Γιότοβα

Ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ υποστηρίζει ότι «η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αποτελούν τη μόνη εγγύηση για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα». Παρότι κάλεσε την πρέσβειρα της Ρωσίας για εξηγήσεις, θεωρώντας ότι οι επιθέσεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Μόσχας, αρνήθηκε να επιρρίψει ευθύνες επικαλούμενος έλλειψη αποδείξεων.

Μετά τον πρώτο γύρο της περασμένης Κυριακής, ο Ράντεφ δήλωσε ότι οι προεδρικές εκλογές αντιπροσωπεύουν μια επιλογή μεταξύ «ειρήνης και πολέμου», καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν την Ιλιάνα Γιότοβα, «ώστε η Βουλγαρία να βρίσκεται σε καλά χέρια».

Από τη δημοσιογραφία στην προεδρία

Πρώην δημοσιογράφος και μορφή του σοσιαλιστικού κόμματος, η 62χρονη Ιλιάνα Γιότοβα είχε υπηρετήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού εκλεγεί αντιπρόεδρος του Ρούμεν Ράντεφ το 2016 και το 2021. Τον διαδέχθηκε στην προεδρία τον Ιανουάριο όταν εκείνος παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, τις οποίες κέρδισε με εμφατικό τρόπο.

Σε περίπτωση νίκης της, η Ιλιάνα Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγεί απευθείας από τον λαό στην προεδρία της χώρας των 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Μεταξύ άλλων, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει το «μείζον πρόβλημα της φτώχειας» στη Βουλγαρία, η οποία παραμένει το φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρώτος γύρος χαρακτηρίστηκε από ιστορικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, μόλις 23%. Πολιτικοί αναλυτές προβλέπουν πως η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες θα είναι μεγαλύτερη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.