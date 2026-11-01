Με εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία, τραυματισμούς αστυνομικών και σοβαρά επεισόδια σε γερμανικές πόλεις ολοκληρώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ένα ακόμη κύμα κινητοποιήσεων για την ακρίβεια, την εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο νεότερος διαθέσιμος γαλλικός απολογισμός ανεβάζει τις συλλήψεις σε 565, έναντι 511 νωρίτερα το βράδυ, ενώ στη Φρανκφούρτη η κατάσταση αποκλιμακώθηκε τις πρώτες ώρες της Κυριακής, μετά τις λεηλασίες καταστημάτων και τις συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι περισσότερες οργανωμένες πορείες και στις δύο χώρες πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά. Τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν κατά τη διάλυση των συγκεντρώσεων ή αργότερα, με τους διοργανωτές των γερμανικών κινητοποιήσεων να αποστασιοποιούνται από τη βία και τα τοπικά μέσα να επισημαίνουν ότι η συμμετοχή στις ταραχές δεν ταυτίζεται με τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις.

JUST IN: 🇫🇷 Intense riots continue in Paris, France. https://t.co/MYAcQUngvx — BRICS News (@BRICSinfo) October 31, 2026

Τρίτο Σάββατο διαμαρτυριών στη Γαλλία, με μειωμένη συμμετοχή

Στη Γαλλία, το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τους διαδηλωτές σε 320.000 πανεθνικά, έναντι 410.000 στις 24 Οκτωβρίου. Η διασυνδικαλιστική οργάνωση νεολαίας έκανε λόγο για σχεδόν 500.000 συμμετέχοντες. Αντίστοιχη απόκλιση καταγράφηκε στο Παρίσι, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν 70.000 διαδηλωτές και οι διοργανωτές περίπου 200.000.

Οι κινητοποιήσεις έχουν αφετηρία τις μαθητικές αντιδράσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις προβληματικές σχολικές εγκαταστάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Σταδιακά διευρύνθηκαν, προσελκύοντας συνδικάτα και πολίτες που διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στη γαλλική πρωτεύουσα η πορεία κινήθηκε από την Πορτ ντε Μπανιολέ προς την Πορτ ντε Σαραντόν, αποφεύγοντας το κέντρο. Αρκετοί συμμετέχοντες φορούσαν αποκριάτικες μεταμφιέσεις λόγω Χάλοουιν, συνδυάζοντας τα συνθήματα διαμαρτυρίας με σατιρικά πλακάτ.

Μολότοφ στο Παρίσι και 565 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Οι συγκρούσεις στο Παρίσι επικεντρώθηκαν κοντά στην Πορτ ντε Σαραντόν, στο τέλος της κινητοποίησης. Σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών στις 21:00 τοπική ώρα, που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί και ένας χωροφύλακας, οι τρεις από επιθέσεις με μολότοφ. Την ίδια ώρα, οι συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα είχαν φτάσει τις 565.

Mobilisation du 31 octobre : tensions entre manifestants et forces de l’ordre à Paris. La fin de la manifestation contre la vie chère a été marquée par des affrontements à Porte de Charenton. 🎥 Images : Ameer Alhalabi. #Mobilisation #31Octobre #Paris #VieChère #Manifestation #RadioOrient — radioorient (@radioorient) October 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαρακτήρισε «απόπειρα δολοφονίας» την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό εναντίον χωροφύλακα. Υποστήριξε ότι ομάδες αρκετών εκατοντάδων ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, αποδίδοντας μέρος της βίας σε ομάδες της άκρας Αριστεράς. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι οργανωμένες πορείες εξελίχθηκαν γενικά ομαλά.

Για την αστυνόμευση είχαν κινητοποιηθεί 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 40.000 έλεγχοι, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο επεισοδίων λόγω των νυχτερινών συγκεντρώσεων και των εορτασμών του Χάλοουιν.

🔴😳 ALERTE INFO – Des policiers sont EN FEU à Paris après avoir été visé par des cocktails molotov de la part des émeutiers. #31octobre https://t.co/ya84moCHVX — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 31, 2026

Εντάσεις καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία και στην Γκρενόμπλ, με χρήση δακρυγόνων και μέσων διάλυσης πλήθους. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σε αρκετές πόλεις ομάδες επιχείρησαν να κατευθυνθούν στα εμπορικά κέντρα για να προκαλέσουν φθορές και λεηλασίες.

Φρανκφούρτη: Πάνω από 30 συλλήψεις

Στη Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» σύμφωνα με την Handelsblatt ζητά καλύτερη εκπαίδευση, προσιτή στέγη, ενίσχυση της υγείας και της ψυχολογικής υποστήριξης, μέτρα κατά της ακρίβειας και περισσότερη προστασία του κλίματος. Αντιτίθεται επίσης στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Στη Φρανκφούρτη, έως 8.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σύμφωνα με την αστυνομία. Η πορεία διαλύθηκε μετά από επανειλημμένες ρίψεις αντικειμένων και πυροτεχνημάτων προς αστυνομικούς. Ακολούθησαν πολύωρα επεισόδια, με περισσότερες από 30 προσωρινές συλλήψεις και τραυματισμούς μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Στην εμπορική οδό Τσάιλ και στους γύρω δρόμους καταστράφηκαν βιτρίνες και λεηλατήθηκαν καταστήματα. Επίθεση δέχθηκε και οπλοπωλείο: η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αρκετά άτομα και περισυνέλεξε δύο όπλα, χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο τους. Τον χώρο ανέλαβε να φυλάξει ειδική μονάδα. Σύμφωνα με επιτόπιο ρεπορτάζ της Hessenschau, πολλοί από όσους συμμετείχαν στις νυχτερινές ταραχές δεν είχαν λάβει μέρος στην πορεία.

Επεισόδια σε Αμβούργο και Κολωνία – Νέες κινητοποιήσεις στη Γαλλία

Στο Αμβούργο στήθηκαν και πυρπολήθηκαν οδοφράγματα, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί υδροβόλα οχήματα. Στην Κολωνία καταγράφηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα και αργότερα ρίψεις μπουκαλιών κοντά στον καθεδρικό ναό.

In Hamburg hat sich die Menge immer noch nicht aufgelöst. Die Polizei fährt mit gepanzerten Wagen vor, auch ein Wasserwerfer ist im Einsatz. Ein großer Polenböller soll in einer Menschenmenge explodiert sein. Es gibt Festnahmen. https://t.co/WNO6dq0ylH — NIUS (@niusde_) October 31, 2026

Στο Βερολίνο, το ZDF διευκρίνισε ότι η κύρια συγκέντρωση της «Gen Z regelt» στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, με περίπου 5.000 συμμετέχοντες, ήταν κατά βάση ειρηνική. Τα επεισόδια στην περιοχή Πρέντσλαουερ Μπεργκ αφορούσαν διαφορετική διοργάνωση, χωρίς σύνδεση με την πρωτοβουλία.

Στη Γαλλία, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάζουν νέους αποκλεισμούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενώ για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί νέα ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων, αναφέρει η Le Monde.