Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατονομάζοντας το «Βουνό της Αξίνας» ως έναν από τους στόχους που εξακολουθούν να απασχολούν την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Κατάρ για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης.

«Μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι προηγούμενες επιθέσεις έχουν εξουδετερώσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτές ορισμένες επιχειρήσεις.

«Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», δήλωσε.

Trump Threatens MORE Strikes on Iran After Phone Call With Netanyahu And he wonders why diplomacy does not work. The Wall Street Journal reports the they spoke this morning, with details of their conversation undisclosed. Shortly afterward, Trump said ONE or TWO Iranian nuclear sites remain and claimed the U.S. could destroy them in just 10 MINUTES. — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 1, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Pickaxe Mountain, το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας», όπου βρίσκεται υπόγειο συγκρότημα συνδεόμενο με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, εκφράζοντας όμως δυσπιστία απέναντι στην ιρανική πλευρά.

Τι γνωρίζουμε για την υπόγεια εγκατάσταση

Σύμφωνα με το Reuters, η τοποθεσία βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και δύο χιλιόμετρα από το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Η κατασκευή της άρχισε το 2020, μετά την έκρηξη που οι ιρανικές αρχές είχαν αποδώσει σε δολιοφθορά στη Νατάνζ.

Αναλύσεις δορυφορικών εικόνων έχουν καταγράψει δύο ζεύγη εισόδων σηράγγων, τα οποία εκτιμάται ότι οδηγούν σε εγκατάσταση τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το βουνό. Ειδικοί θεωρούν ότι το βάθος και η οχύρωσή της καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την καταστροφή της ακόμη και με τις ισχυρότερες αμερικανικές διατρητικές βόμβες. Η Τεχεράνη αρνείται ότι πραγματοποιείται εκεί πυρηνική δραστηριότητα.

Η πραγματική κατάσταση του συγκροτήματος παραμένει αβέβαιη. Σε έκθεση της 16ης Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, επικαλούμενο εικόνες της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμούσε ότι οι περιορισμοί πρόσβασης στις εισόδους υποδηλώνουν πως η εγκατάσταση ούτε λειτουργεί ούτε βρίσκεται σε φάση μεγάλων κατασκευαστικών εργασιών.

Οι συνομιλίες και η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Νωρίτερα το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν είχε λάβει απόφαση για νέες επιθέσεις και προτιμούσε διπλωματική διευθέτηση. Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν στην Ντόχα με καταριανούς μεσολαβητές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για επανέναρξη των πληγμάτων μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για άμεση απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς σε ενδεχόμενη νέα επίθεση.