Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και των πλημμυρών που συνδέονται με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο ενδέχεται να είναι φέτος ισχυρότερο από ποτέ και έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.

Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων και σωστικών συνεργείων σε πληγείσες περιοχές.

«Έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και για να διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις του φετινού σούπερ Ελ Νίνιο θα περιοριστούν στο ελάχιστο», είπε ο Πας σε διάγγελμά του προς το έθνος.

Το Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες και προβλέπεται να φθάσει στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο, ενώ θα συνεχιστεί μέχρι τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ).