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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποίησε σήμερα (31/10) για πιθανή επίθεση στο Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:

  • Αποφύγετε το Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.
  • Προσέχετε το περιβάλλον σας.
  • Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.
  • Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.
  • Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
  • Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική FSB επιβεβαιώνει ότι έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση και λαμβάνονται σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Το μουσείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Η διεύθυνση του Τσαρίτσινο δήλωσε μέσω Telegram πως ο χώρος παραμένει ανοιχτός, παρά την αμερικανική προειδοποίηση.