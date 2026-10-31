Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποίησε σήμερα (31/10) για πιθανή επίθεση στο Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:

Αποφύγετε το Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.

Προσέχετε το περιβάλλον σας.

Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.

Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.

Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.

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Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds. Be aware of your surroundings. Review your personal security plan. Keep your cellphone charged in case of emergency. Carry proper identification. Monitor local media for any further information Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia +7 495 728-5577 [email protected] U.S. Embassy Moscow web page State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444 Russia Country Information Follow us on Facebook and Twitter State Department – Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444 — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική FSB επιβεβαιώνει ότι έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση και λαμβάνονται σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Reports are emerging of an evacuation at Tsaritsyno, with the entire museum-reserve reportedly cordoned off The information has not been officially confirmed. — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

Το μουσείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Η διεύθυνση του Τσαρίτσινο δήλωσε μέσω Telegram πως ο χώρος παραμένει ανοιχτός, παρά την αμερικανική προειδοποίηση.