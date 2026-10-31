Την εκτίμηση ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω εικασιών ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί κατά τη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις φήμες ότι ενδέχεται να φέρει τη Ρωσία και την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της G20, τον Δεκέμβριο, στο θέρετρό του στο Ντοράλ της Φλόριντα, με στόχο μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και δεν το έλεγα αυτό προηγουμένως. Δεν το έλεγα στην αρχή, καθώς η έχθρα μεταξύ των δύο ηγετών ήταν τεράστια, όπως γνωρίζετε. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές πιθανότητες να διευθετήσουμε και αυτό το ζήτημα. Εργαζόμαστε για την επίτευξη πολλών συμφωνιών», δήλωσε ο Τραμπ.