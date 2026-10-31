Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.
«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».
Landed in Istanbul with our team. Important talks with Türkiye’s President Recep Tayyip Erdoğan lie ahead. We’re working to strengthen the protection of our people, our bilateral partnership with Türkiye, and real diplomatic prospects. There are important issues concerning shipping in the Black Sea. A meeting with Ecumenical Patriarch Bartholomew is also planned. I thank everyone who stands with Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026