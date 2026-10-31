Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».