Περίπου 280.000 νοικοκυριά στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις νυχτερινές επιθέσεις ρωσικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, με τις περιφέρειες του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στη Ρωσία εργοστάσιο που παράγει καύσιμα για πυραυλικά συστήματα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών.

«Αυτές οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μία δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ανακοινώσεις, περίπου 200.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ και περισσότερα από 80.000 στην περιφέρεια του Κιέβου έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι ζημιές προκάλεσαν προβλήματα στην τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στρέφονται συστηματικά εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και απηύθυνε έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο.

«Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκοπίμως καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Όποιος δεν θέλει να δει αυτήν τη ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το εργοστάσιο πυραυλικών καυσίμων που χτύπησαν οι ουκρανικές δυνάμεις

Παράλληλα με τις ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια, το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε επιχείρηση εναντίον του εργοστασίου Kombinat Kamensky, στην πόλη Καμένσκ-Σαχτίνσκι, στην περιφέρεια του Ροστόφ της Ρωσίας.

Πρόκειται για κρατική βιομηχανική μονάδα που συνδέεται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και ειδικεύεται στην παραγωγή στερεών προωθητικών καυσίμων για πυραυλικά συστήματα. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε οπλικά συστήματα όπως οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών Uragan, Smerch και Tornado-S, ενώ η μονάδα συνδέεται και με την παραγωγή υλικών για πυραύλους Iskander.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατιωτικού επιτελείου, η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ουκρανικού πυραυλικού συστήματος cruise Neptune.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη έτοιμων προϊόντων και ζημιές σε τέσσερα παραγωγικά εργαστήρια. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται σημαντική για την τροφοδοσία της ρωσικής πολεμικής μηχανής με υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι επλήγησαν τέσσερις ρωσικές στρατιωτικές αποθήκες στις περιοχές του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια και του Λουχάνσκ.

Η ρωσική ανακοίνωση για την επίθεση στην περιφέρεια του Ροστόφ

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ, ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε περισσότερα από 90 ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, από την πτώση συντριμμιών υπέστη ζημιές κατοικία, με φθορές στη στέγη, στα παράθυρα και σε βοηθητικό κτίσμα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ρωσική ανακοίνωση δεν έκανε ειδική αναφορά σε ζημιές στο εργοστάσιο Kombinat Kamensky, για τις οποίες είχε ενημερώσει νωρίτερα το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.