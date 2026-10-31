Οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι διαδηλώσεις και η εσπευσμένη επιστροφή του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι στη Βαρσοβία έφεραν στο προσκήνιο μια σύγκρουση που διαρκεί περισσότερο από δέκα χρόνια.

Κυβέρνηση και προεδρία δηλώνουν ότι υπερασπίζονται τη νομιμότητα, αλλά αμφισβητούν η μία τις αποφάσεις της άλλης.

Πολιτικοί αναλυτές στη χώρα φωτίζουν τόσο τις παλαιότερες παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη όσο και τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται τώρα η αποκατάστασή της.

Η αφετηρία του 2015 και οι ευθύνες των δύο στρατοπέδων

Όπως εξηγεί το RMF24 σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε σήμερα στις 11:30, η αφετηρία βρίσκεται στις κινήσεις της τότε απερχόμενης κυβέρνησης της Πλατφόρμας Πολιτών και του Αγροτικού Κόμματος. Πριν από τις εκλογές του 2015, η κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία εξέλεξε πέντε συνταγματικούς δικαστές, παρότι οι δύο θέσεις θα έπρεπε να καλυφθούν από το επόμενο κοινοβούλιο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αργότερα ότι η επιλογή αυτών των δύο ήταν αντισυνταγματική, αλλά των άλλων τριών νόμιμη. Ωστόσο, το «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), που κέρδισε τις εκλογές, αμφισβήτησε και τις πέντε επιλογές και διόρισε δικούς του υποψηφίους. Ο πρόεδρος Αντρέι Ντούντα δεν όρκισε τους τρεις νόμιμα εκλεγμένους δικαστές της προηγούμενης πλειοψηφίας. Έτσι δημιουργήθηκαν ανταγωνιστικές διεκδικήσεις για τις ίδιες θέσεις.

Η διάκριση έχει σημασία: υπήρξαν παρεμβάσεις και από τα δύο στρατόπεδα, αλλά οι δικαστικές αποφάσεις δεν τις αντιμετώπισαν ως ίδιες.

Γιατί το δικαστήριο έχει τόσο μεγάλη πολιτική αξία

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κρίνει αν ένας νόμος επιτρέπεται να ισχύει. Επομένως, η σύνθεσή του επηρεάζει τις δυνατότητες κάθε κυβέρνησης να εφαρμόζει την πολιτική της.

Η Rzeczpospolita, σε ανάλυση επικαιροποιημένη σήμερα, περιγράφει δύο παράλληλες νομικές πραγματικότητες: ο πρόεδρος μπορεί να εμποδίζει την ανάληψη καθηκόντων αρνούμενος την ορκωμοσία, ενώ η κυβέρνηση μπορεί να αρνείται τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων. Οι θεσμοί που θα έπρεπε να λύνουν τις διαφορές γίνονται μέρος της αντιπαράθεσης.

Polish President Karol Nawrocki makes his way early this morning through a police barricade to enter the Constitutional Court building and intervene in a rapidly unfolding constitutional crisis. Nawrocki declared on X that “a constitutional state body was forcibly taken over” and “the constitutional order of the Republic of Poland was violated” by the suspension of some judges of the court by a member of the court whose appointment he views as illegitimate. This happened in the context of an ongoing controversy in Poland over the judicial appointment procedures and over allegations that the court has become “politicized”, a controversy that the European Commission and ECHR have weighed in on. https://t.co/zSANmQ2HAy — David Thunder (@davidjthunder) October 31, 2026

Η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει και δικά της ερωτήματα

Ο Ντόναλντ Τουσκ υποστηρίζει ότι διορθώνει την πολιτική εξάρτηση που δημιούργησε το PiS. Ο Ναβρότσκι και η αντιπολίτευση απαντούν ότι επιχειρεί να αντικαταστήσει την προηγούμενη επιρροή με τη δική του. Η πρόσφατη επιλογή του πρώην υπουργού και στενού συνεργάτη του Τουσκ, Μάτσεϊ Μπέρεκ, ως δικαστή προσφέρει συγκεκριμένο έδαφος στην κριτική για κομματικές επιλογές.

Παράλληλα, η άρνηση του προέδρου να ορκίσει νέους δικαστές αμφισβητείται θεσμικά. Η Επιτροπή της Βενετίας, συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος οφείλει να δέχεται εγκαίρως την ορκωμοσία και ότι, εάν καθυστερεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική διαδικασία. Πρόκειται για γνωμοδότηση, όχι για συμφωνία των αντίπαλων πλευρών.

«Το PiS κατέστρεψε το κύρος του δικαστηρίου»

Ο συνταγματολόγος Μάρτσιν Μάτσακ είπε στο RMF FM ότι το PiS κατέστρεψε το κύρος του δικαστηρίου, αλλά από μια κυβέρνηση που εξελέγη υποσχόμενη νομιμότητα αναμένονται διαφορετικές μέθοδοι. Αμφισβήτησε έντονα τη νομική βάση της απομάκρυνσης της δικαστικής ηγεσίας και προειδοποίησε ότι η παρουσία ένοπλων αστυνομικών επιδεινώνει την απαξίωση του θεσμού.

Ο πρώην Συνήγορος του Πολίτη Μάρτσιν Βιόντσεκ, μιλώντας σήμερα στο Business Insider Polska, υποστήριξε ότι οι αρμοδιότητες απομάκρυνσης δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες χωρίς σαφή νόμο. Πρότεινε κανονική πειθαρχική διαδικασία και δικαστική απόφαση, προειδοποιώντας ότι οι ευκαιριακές ερμηνείες δημιουργούν προηγούμενο για κάθε επόμενη κυβέρνηση.

Η βαθύτερη αιτία που αναδεικνύεται είναι η διαρκής προσπάθεια των πολιτικών παρατάξεων να διαμορφώνουν έναν ευνοϊκό δικαστικό συσχετισμό, μαζί με την απουσία αποδεκτής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών. Για τους πολίτες, το αποτέλεσμα είναι αβεβαιότητα για το ποιες αποφάσεις ισχύουν και ποιος εγγυάται τελικά τα δικαιώματά τους.