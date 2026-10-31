Εντολή για άμεση στρατιωτική απάντηση «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε κάθε εχθρική απειλή έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας παράλληλα επικαιροποίηση του καταλόγου στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι κατευθύνσεις δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, εν μέσω προειδοποιήσεων για ενδεχόμενη επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι, εάν οι αντίπαλοι του Ιράν επαναλάβουν στρατιωτικές ή «τρομοκρατικές» επιθέσεις, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και ο ιρανικός λαός θα καθορίσουν πότε και υπό ποιους όρους αυτές θα τερματιστούν.+

The FULL NEW Message from Iran’s Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei and his meeting with the Senior Commanders of the Armed Forces Subtitled in ENGLISH https://t.co/bmOdU8bfN8 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 31, 2026

Επικαιροποίηση των στόχων και ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας

Ο ανώτατος ηγέτης ζήτησε συνολική αναθεώρηση της βάσης στρατιωτικών στόχων, ώστε «υλικά και άυλα» στοιχεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ να βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ιρανικών δυνάμεων. Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει συγκεκριμένους στόχους ούτε εξειδικεύει τι περιλαμβάνει η αναφορά στα «άυλα» στοιχεία.

Οι εντολές συνδέονται, κατά το γραφείο του, με συνάντηση ανώτερων στρατιωτικών διοικητών. Ο Χαμενεΐ έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των στρατιωτικών πληροφοριών, των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για την ετοιμότητα δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν.

Προειδοποίηση του στρατού για επέκταση του πολέμου

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, ο οποίος προειδοποίησε το Σάββατο ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης.

Σε ανάρτησή του στο X υποστήριξε ότι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρήσει ξανά σε στρατιωτικές ενέργειες υπό ισραηλινή πίεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί σε πολύ ευρύτερη περιοχή. Δεν προσδιόρισε ποιες χώρες ή εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε όσους επιχειρήσουν να πλήξουν τον ιρανικό λαό.

Οι αμερικανικές προειδοποιήσεις ενόψει των εκλογών

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης έρχονται μετά το δημοσίευμα του Associated Press ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει χώρες της Μέσης Ανατολής και περιφερειακούς συμμάχους να προετοιμαστούν για πιθανή επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις σχετικές επαφές τόνισαν στο πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε λάβει οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι προειδοποιήσεις αφορούσαν και ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι αμερικανικό υπόμνημα πληροφοριών προειδοποιούσε για αυξημένες ιρανικές προσπάθειες στοχοποίησης αμερικανικού προσωπικού. Το τηλεγράφημα συνέδεε τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον με αλλαγές στη στελέχωση διπλωματικών αποστολών και επικαιροποιήσεις ταξιδιωτικών οδηγιών στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για εκτιμήσεις και καταγγελίες των αμερικανικών υπηρεσιών, όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο που εξέτασε το πρακτορείο.

Διπλωματικές επαφές παρά τις απειλές

Παρά τη σκληρή ρητορική, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποτροπής νέας κλιμάκωσης. Αντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε την Παρασκευή στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν συμμετέχουν στη μεσολάβηση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται η διεθνής ειδησεογραφική κάλυψη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έστειλε επιστολή στον επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, κατόπιν εντολής Τραμπ. Το Ιράν επιβεβαίωσε την παραλαβή της, χωρίς να ανακοινώσει απάντηση.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ρεζαΐ συναντήθηκε με τον Χαμενεΐ, μετά από επαφές με εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη επιμένει ότι στους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, θέτει ζήτημα περιορισμού του εμπλουτισμού ουρανίου.