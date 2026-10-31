Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε κατάστημα ειδών Halloween στο Φέρφιλντ της βόρειας Καλιφόρνιας, λίγες ώρες πριν από τη γιορτή.

Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ή ποιοι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, περίπου στις 20:30 τοπική ώρα —05:30 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας— στο Spirit Halloween, στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center. Το Φέρφιλντ βρίσκεται περίπου 76 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά άνθρωποι εντοπίστηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς. Ένας υπέκυψε, ενώ οι υπόλοιποι έξι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον τρεις από αυτούς βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

One dead, 6 injured in shooting inside Spirit Halloween at California shopping mall https://t.co/tJxWFS7A2O — Grizzly Joe 🇺🇸🇮🇱 👊 (@GrizzlyJoeShow) October 31, 2026

Οι Αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων. Η έρευνα παρέμενε σε εξέλιξη, με αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία και να λαμβάνουν καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο.

Μάρτυρας περιγράφει ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν

Την αναστάτωση που επικράτησε περιέγραψε η Μισέλ Μαρί Άντερσον, κάτοικος της πόλης, η οποία βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο για να αφήσει την ανιψιά της. Όπως ανέφερε στο Bay City News, άκουσε έναν νεαρό να ζητά βοήθεια, καθώς απομακρυνόταν από το κατάστημα και φαινόταν να έχει τραυματιστεί από πυροβολισμό. Η ίδια περιέγραψε ανθρώπους να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με την αστυνομία του Φέρφιλντ να δέχεται συνδρομή από άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, η California Highway Patrol βοήθησε στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στον έλεγχο κτιρίων, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί από τη γειτονική Σουισούν Σίτι.

Αναζητούν απαντήσεις στις κάμερες ασφαλείας

Βασικό ζητούμενο για τους ερευνητές παραμένει η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών. Στη νυχτερινή ενημέρωση, ο Μάρσαλ ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί πόσα πρόσωπα συμμετείχαν στην επίθεση.

«Υπάρχει ακόμη μια πολύ ενεργή σκηνή εγκλήματος και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

🇺🇸 One killed and six injured in a shooting at Solano Town Center mall in Fairfield, California. The suspect remains at large, with three victims in critical condition. https://t.co/ikgmR83Z7u — The Eagle Eye (@Theeye_eagle) October 31, 2026

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Μάρσαλ εξέφρασε την προσδοκία ότι οι καταγραφές του εμπορικού κέντρου θα βοηθήσουν να διευκρινιστεί τι συνέβη. Παράλληλα, κάλεσε όσους διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, δεν είχε αποσαφηνιστεί το κίνητρο ούτε αν επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση ή περιστατικό συνδεόμενο με συμμορίες. Η αστυνομία διέψευσε επίσης αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, επιμένοντας στον απολογισμό των επτά ανθρώπων που δέχθηκαν πυρά.

Χωρίς γενικευμένο αποκλεισμό εκτός του εμπορικού κέντρου

Η επίθεση σημειώθηκε παραμονή του Halloween, σε κατάστημα που διαθέτει στολές, αξεσουάρ και διακοσμητικά για τη γιορτή της 31ης Οκτωβρίου. Ο Μάρσαλ διευκρίνισε ότι δεν είχε επιβληθεί περιορισμός μετακινήσεων σε περιοχές εκτός του Solano Town Center.

Ο χώρος των πυροβολισμών παρέμενε υπό αστυνομική έρευνα. Οι ερευνητές συνέχιζαν τις συνεντεύξεις με μάρτυρες και ζητούσαν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του υπευθύνου για την επίθεση.