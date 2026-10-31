Σε 34 πόλεις της επικράτειας διαδηλώνει σήμερα η Γενιά Ζ (Gen Z) στη Γερμανία, διαμαρτυρόμενη για την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και την κατακόρυφη αύξηση στο κόστος διαβίωσης.

Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκεται το κίνημα «Gen Z regelt» (Η Γενιά Ζ έχει το λόγο), οι οργανωτές του οποίου υπολογίζουν ότι στους δρόμους θα κατεβούν περισσότεροι από 165.000 πολίτες. Παράλληλα με την εναντίωση στη θητεία και την ακρίβεια, οι διαδηλωτές διεκδικούν αυξημένες κρατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, το σύστημα υγείας, την κοινωνική φροντίδα και την προστασία του κλίματος.

Μπλόκο στους εξτρεμιστές και φόβοι των εμπόρων

Οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας απευθύνουν αυστηρή έκκληση για ειρηνική παρουσία, αποκλείοντας ρητά τη χρήση βίας, τη διακίνηση μη συνταγματικών συμβόλων και την παρουσία ακραίων στοιχείων. Επιπλέον, ζητούν από όσους συμμετέχουν να μην φέρουν μαζί τους γυάλινες συσκευασίες ή αντικείμενα που μπορούν να θεωρηθούν όπλα, αποτρέποντας κάθε είδους ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τις συστάσεις, εμπορικά καταστήματα σε διάφορες περιοχές επιλέγουν να μην ανοίξουν, υπό τον φόβο υλικών ζημιών, με νωπές τις εικόνες από τις πρόσφατες καταστροφές, λεηλασίες και εμπρησμούς σε ανάλογες νεανικές διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Η τοποθέτηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η οργάνωση του κινήματος

Από την πλευρά τους, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπίσει προτροπές για βίαια επεισόδια. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθάρισε την παρουσία ετερόκλητων ομάδων, τονίζοντας ότι:

«Τμήματα του αριστερού εξτρεμιστικού χώρου καθώς και μεμονωμένες ομάδες που συνδέονται με τον εξτρεμισμό από το εξωτερικό ανταποκρίνονται επίσης στα καλέσματα συμμετοχής».

Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η εστίαση στους πιθανούς κινδύνους επεισοδίων μετατοπίζει την κουβέντα από την ουσία των διεκδικήσεων. Το κίνημα «Gen Z regelt», που συγκροτήθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, διοικείται από μια κεντρική ομάδα 30 ατόμων. Παρότι η ιστοσελίδα τους προβάλλει τις συγκεντρώσεις σε 34 σημεία, η κεντρική συντονιστική ομάδα αναλαμβάνει την επίσημη διοργάνωση και ευθύνη αποκλειστικά για τέσσερις μεγάλες πόλεις: το Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο.