Σε επείγουσες διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις για σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, κάλεσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, μετά τη νυχτερινή κλιμάκωση της σύγκρουσης γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο ίδιος κατήγγειλε παραβίαση της συνταγματικής τάξης και βίαιη κατάληψη κρατικού θεσμού, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ υποστηρίζει ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή απομάκρυνση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπογκντάν Σβιεντσκόφσκι, και του αναπληρωτή του, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, από την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακολούθησαν ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, συγκέντρωση διαδηλωτών και αλληλοκατηγορίες για σφετερισμό εξουσίας. Ο Ναβρότσκι διέκοψε την πτήση του προς τη Σενεγάλη, επέστρεψε στη Βαρσοβία και μετέβη στο δικαστήριο.+

🚨 POLAND STANDS UP: Crowds are outside Poland’s Constitutional Tribunal RIGHT NOW. Police ringed the building. The court’s president and vice president were suspended by a judge Nawrocki never swore in. Three people were arrested after they jumped the fence. PiS, Gazeta Polska clubs, and border patriots showed up. The Tribunal’s own X account is calling it a COUP. Kaczyński is there. Nawrocki turned his plane around from Senegal. Tusk said "there is no other way." Poland’s answer is in the street. https://t.co/uRwyEwrAkK — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 30, 2026

Η αναστροφή του προεδρικού αεροσκάφους και η νυχτερινή επιστροφή

Ο Πολωνός πρόεδρος ταξίδευε προς το Ντακάρ όταν αποφάσισε να ακυρώσει την επίσκεψή του. Το προεδρικό αεροσκάφος άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν πάνω από τη νότια Ισπανία, με την επιστροφή του να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον στις υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων.

«Σε μια τέτοια στιγμή, ο Πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», ανέφερε ο Ναβρότσκι στην ανάρτηση με την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του. Μετά την επιστροφή του συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι, όπως επιβεβαίωσε η πολωνική προεδρία.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που μετέδωσε και την επιβεβαίωση του επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου Πάβελ Σεφερνάκερ, ο Ναβρότσκι και ο Καπίνσκι εισήλθαν τελικά στο κτίριο, εν μέσω έντασης και ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς δικαστικούς θεσμούς. O Καπίνσκι προΐσταται του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ η σύγκρουση αφορά την ηγεσία και τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki’s own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President’s Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026

Στη δήλωσή του που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι διευκόλυνε την είσοδο του Σοχάνσκι στο κτίριο και ζήτησε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, είχαν σταλεί εκεί από την κυβέρνηση.

Δύο αντίπαλες διεκδικήσεις για την ηγεσία του δικαστηρίου

Αφετηρία της νέας κλιμάκωσης αποτέλεσε ανακοίνωση στον ιστότοπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου για διακοπή της άσκησης καθηκόντων του Σβιεντσκόφσκι και του Σοχάνσκι για έναν μήνα. Η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα δήλωσε ότι ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση και ότι η ίδια εξέδωσε τις σχετικές εντολές. Επικαλέστηκε τη μεγαλύτερη συνολική δικαστική προϋπηρεσία της και διάταξη για την αναπλήρωση του προέδρου· η αναφορά αυτή αφορά τη δικαστική της σταδιοδρομία, όχι τη μεγαλύτερη θητεία μέσα στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η νομιμότητα της ενέργειας αμφισβητήθηκε αμέσως από το αντίπαλο στρατόπεδο. Στον επίσημο λογαριασμό του δικαστηρίου στο X αναρτήθηκε ανακοίνωση που κατήγγειλε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας, επέμενε ότι ο Σβιεντσκόφσκι παραμένει πρόεδρος και αρνιόταν ότι η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα έχει την ιδιότητα δικαστή του θεσμού. Οι συντάκτες της ανάρτησης χαρακτήρισαν τις ενέργειες εναντίον της υφιστάμενης ηγεσίας «πραξικόπημα».

Premiér Donald Tusk právě vyslal policii, aby v noci zaútočila na budovu Ústavního soudu ve Varšavě. Tusk počkal, až prezident Karol Nawrocki opustí zem, než nařídil policejní převzetí. Nawrocki byl na půl cesty do Senegalu, když náhle otočil letadlo a spěchal zpět do Polska, aby čelil probíhající krizi. — Marco (@marc_kebo) October 30, 2026

Η αντιπαράθεση αποτυπώθηκε έτσι ακόμη και στα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας του ίδιου οργανισμού. Το Associated Press επισήμανε ότι ο ιστότοπος τέθηκε σύντομα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την επίσημη αιτιολογία της απομάκρυνσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας Βάλντεμαρ Ζούρεκ γνωστοποίησε ότι διαβίβασε πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας. Tέσσερα για τον Σβιεντσκόφσκι και ένα για τον Σοχάνσκι. Τα αιτήματα αποτελούν ξεχωριστή διαδικασία από την προσωρινή διακοπή καθηκόντων και δεν συνιστούν από μόνα τους απόφαση άρσης της ασυλίας τους.

Αστυνομικοί στις πύλες, διαδηλωτές και τρεις συλλήψεις

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), ενώ η πρόσβαση στον χώρο ελεγχόταν από αστυνομικούς. Ο Σβιεντσκόφσκι βρέθηκε αρχικά έξω από την περίφραξη. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ένας από τους συγκεντρωμένους, που δήλωσε κλειδαράς, έκοψε το μέσο ασφάλισης μιας μικρής πύλης κατόπιν εντολής του. Ο Σβιεντσκόφσκι πέρασε στον προαύλιο χώρο, όπου ζήτησε από την αστυνομική αλυσίδα να του επιτραπεί η πρόσβαση στο κτίριο.

🇵🇱 O momento em que o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, dentro do Tribunal Constitucional, diz aos juízes eleitos pelo Sejm que eles "não são juízes". Cercado por seus seguranças, ele sobe as escadas do prédio. Para Nawrocki, os juízes que não fizeram o juramento diante do presidente não têm legitimidade para ocupar o Tribunal. #Poland #Polska — No Front Militar (@noFrontMilitar) October 31, 2026

Η αστυνομία της Βαρσοβίας παρουσίασε διαφορετική ερμηνεία της αποστολής της. Σε επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι είχε λάβει τόσο αίτημα του γενικού εισαγγελέα για αυξημένη προσοχή στην ασφάλεια του δικαστηρίου όσο και επιστολή δικαστή για πιθανές απειλές κατά της ζωής και της υγείας εργαζομένων και δικαστικών λειτουργών.

Οι αστυνομικές αρχές υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους περιορίζονταν στον εξωτερικό χώρο και στη δημόσια οδό, ότι δεν είχαν εισέλθει στο κτίριο και ότι δεν επενέβαιναν στη λειτουργία του θεσμού. Ανέφεραν επίσης ρίψεις επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον αστυνομικών και τη σύλληψη τριών προσώπων που πέρασαν την περίφραξη.

Καταγγελίες για «πραξικόπημα» και η απάντηση Τουσκ

Ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, χαρακτήρισε τις εξελίξεις επίθεση κατά του Συνταγματικού Δικαστηρίου και υποστήριξε ότι η Πολωνία μετατρέπεται σε αστυνομικό κράτος. Ο Σβιεντσκόφσκι αμφισβήτησε συνολικά τη νομιμότητα των αποφάσεων της Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, κατηγορώντας την ότι σφετερίζεται τη διοίκηση.

Από την κυβερνητική πλευρά, ο Τουσκ υπερασπίστηκε τις ενέργειες ως μέρος της προσπάθειας αποκατάστασης του κράτους δικαίου, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία δύσκολη και ενίοτε επώδυνη. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», δήλωσε.

Οι χαρακτηρισμοί περί πραξικοπήματος αποτελούν συνεπώς καταγγελίες της προεδρικής πλευράς και της αντιπολίτευσης, τις οποίες απορρίπτει η κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση αφορά ταυτόχρονα τη νομιμότητα των δικαστικών διορισμών, την αρμοδιότητα αναστολής καθηκόντων και τα όρια της αστυνομικής παρέμβασης.

Η πολυετής σύγκρουση που οδήγησε στη σημερινή κρίση

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ελέγχει τη συμβατότητα των νόμων με το Σύνταγμα και αποτελεί εδώ και χρόνια κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η διαμάχη ανάγεται στο 2015, όταν το PiS επιχείρησε να καλύψει δικαστικές θέσεις που είχαν ήδη πληρωθεί από την προηγούμενη πλειοψηφία. Ακολούθησαν αμφισβητήσεις για την ανεξαρτησία του θεσμού και σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η κυβέρνηση Τουσκ, που ανέλαβε στα τέλη του 2023, δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, η εκλογή νέων δικαστών από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έλυσε το πρόβλημα: ο Ναβρότσκι δεν έχει ορκίσει μέρος των εκλεγμένων, ενώ ο Σβιεντσκόφσκι αρνείται να επιτρέψει σε δικαστές που επέλεξε η νέα πλειοψηφία να ασκήσουν καθήκοντα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των δικαστών για τις 3 Νοεμβρίου, με στόχο, μεταξύ άλλων, την έγκριση του προϋπολογισμού. Προηγούνται οι επείγουσες πολιτικές διαβουλεύσεις που συγκάλεσε ο Ναβρότσκι, ενώ παραμένει ανοιχτή η σύγκρουση για το ποιος δικαιούται να διοικεί το δικαστήριο και να αναγνωρίζει τις αποφάσεις του.