Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η θέση της Μόσχας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί συνέχισης των επιθέσεων εναντίον ρωσικών εδαφών δεν βοηθούν στην προετοιμασία νέου γύρου συνομιλιών.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ της G20 στην Ατλάντα, ο Λαβρόφ επεσήμανε επίσης ότι υπάρχουν αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς διατηρούνται κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας και συνεχίζεται η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

«Η θέση μας είναι γνωστή, αλλά το τι σκοπεύει να φέρει η Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν το γνωρίζω», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Σημείωσε ότι τα σχόλια που κάνει συχνά ο Ζελένσκι πως η Ουκρανία αποκτά περισσότερα όπλα για να πλήξει στόχους σε ρωσικό έδαφος, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για διάλογο. «Αυτού του είδους η στάση δεν βοηθά ιδιαίτερα στην προετοιμασία διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν δηλώσει πρόθυμες να συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους.

Την Τετάρτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει πως μια τριμερής συνάντηση μεταξύ διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ 6 και 10 Νοέμβριου. Τόνισε επίσης πως το Κίεβο επιθυμεί τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση «παραμένει αμετάβλητη από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί η Μόσχα τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία. Η Μόσχα, σημείωσε, δεν μπορεί να αποδεχθεί μια Ουκρανία που θα απειλεί την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

H παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» στη σύνοδο της G20 ματαιώθηκε επειδή Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ δεν ήθελαν να ποζάρουν δίπλα στον Λαβρόφ.