Διπλωματικές επαφές για την «εκτόνωση της κρίσης» στις σχέσεις Τσαντ και Νίγηρα πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο κρατών συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ρωσίας-Αφρικής. Τη συνάντηση γνωστοποίησε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών του Τσαντ.

Τη Δευτέρα, το στρατιωτικό καθεστώς του Νίγηρα κατηγόρησε το γειτονικό Τσαντ – οι σχέσεις του με το οποίο διέρχονται περίοδο έντασης τους τελευταίους μήνες – για τους θανάτους δύο αμάχων σε «πλήγμα drone» στο έδαφός του, με «την υποστήριξη» της Γαλλίας. Υποστήριξε πως το Τσαντ συμμετέχει «εδώ και μήνες» σε «εχθρικές» ενέργειες εναντίον του Νίγηρα, υποστηρίζοντας «μισθοφόρους» οι οποίοι επιτίθενται σε αμάχους και εναντίον στρατηγικών και ενεργειακών υποδομών. Η κυβέρνηση του Τσαντ αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες.

Τον Νίγηρα κυβερνά χούντα που προτάσσει στη ρητορική της την εθνική κυριαρχία κι είναι ανοικτά εχθρική έναντι δυτικών πρώην εταίρων της χώρας, πρωτίστως της Γαλλίας. Εδώ και πολλούς μήνες διατηρεί τεταμένες σχέσεις με γειτονικές χώρες – όπως το Μπενίν και το Τσαντ – που θεωρεί πως είναι υπερβολικά προσκείμενες στο Παρίσι.

Ο διάλογος είναι «η οδός που επέλεξαν οι επικεφαλής της διπλωματίας του Τσαντ και του Νίγηρα για την εκτόνωση της κρίσης», ανέφερε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών του Τσαντ.

Η συνάντηση μεταξύ του ΥΠΕΞ του Τσαντ, Αχμέντ Κογκρί, και του ομολόγου του από τον Νίγηρα, Μπακαρί Γιαού Σανγκαρέ, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 3ης συνόδου κορυφής Ρωσίας-Αφρικής, η οποία διεξήχθη στη Μόσχα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ύστερα από μια σύντομη περίοδο εντάσεων το 2024 στη σχέση του με τη Γαλλία, το Τσαντ προσέγγισε ξανά το Παρίσι – το οποίο κατηγορείται από το στρατιωτικό καθεστώς του Νίγηρα ότι βρίσκεται πίσω από ανταρσίες ή επιθέσεις τζιχαντιστών στο έδαφός του.

Ο Νίγηρας έχει στραφεί προς τη Ρωσία καθώς και στον μεγάλο γείτονά του στον βορρά, την Αλγερία.