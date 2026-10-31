Πλοίο δέχθηκε πλήγμα από «βλήμα αγνώστου προελεύσεως» την Παρασκευή, ενώ έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Λαβάν του Ιράν, όπως γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Εξαιτίας του πλήγματος ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, αναφέρει η ενημέρωση από την UKMTO. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

UKMTO WARNING 189-26 Click here to view the full warning.⤵️ https://t.co/2hv4SnKcGt #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/P4NNCrnCVf — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 30, 2026

Το νησί Λαβάν απέχει περίπου 300 χλμ. από τα Στενά του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Χθες Παρασκευή, το Ομάν ανακοίνωσε ότι διέσωσε το πλήρωμα πλοίου που δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών του σουλτανάτου, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.