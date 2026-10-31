Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όπου ένας 23χρονος κατηγορείται ότι στρατολόγησε μέσω διαδικτύου έναν άγνωστο άνδρα για να επιτεθεί σεξουαλικά στην αρραβωνιαστικιά του, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο σπίτι με τα δύο μικρά παιδιά της. Η γυναίκα κατάφερε να αντισταθεί στον επιτιθέμενο, ενώ οι δραματικές στιγμές της συμπλοκής καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.

Ο Ζάριαν Ντάιερ συνελήφθη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση σε συνεργασία με τον 20χρονο Άντριαν Αγιάλα. Θύμα ήταν η Μπέλα Τόρες, μητέρα ενός αγοριού δύο μηνών και ενός κοριτσιού 17 μηνών.

Η εισβολή στο σπίτι και η επίθεση μπροστά στα παιδιά

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 16 Οκτωβρίου, στην πόλη Μπάκαϊ, περίπου 48 χιλιόμετρα από το Φοίνιξ.

Man in the viral footage who was beaten up by a woman after he broke into her home was hired by the woman’s fiancé to s*xually assault her. The man, Adrian Ayala, entered the AZ home & choked the woman before he tried to pull her pants down in front of her kids. Investigators say the attack was masterminded by the woman’s fiancé, Zarian Dyer, 23, who hired Ayala to carry out the attack. Ayala says he was hired by Dyer to s*xually assault his own fiancé. The attacker asked to use the bathroom before barging into the home outside of Phoenix, Arizona, where he then groped the victim and tried pulling her pants down. The woman fought him off and called the police. Ayala’s attorney says he was brought to the home by the boyfriend for a "role-play scenario" and says his client thought the woman gave consent. It’s unclear why the fiancé orchestrated the attack. Bizarre. — Collin Rugg (@CollinRugg) October 30, 2026

Λίγο μετά τις 18:00, και ενώ ο αρραβωνιαστικός της είχε φύγει για να αγοράσει τρόφιμα, η Τόρες παρατήρησε έναν άγνωστο να κοιτάζει μέσα από την εξώπορτα της κατοικίας της.

Ο άνδρας ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια κλώτσησε την πόρτα και μπήκε με τη βία στο σπίτι.

Εκείνη τη στιγμή, το μωρό κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο, ενώ η μικρή κόρη της γυναίκας στεκόταν πίσω της.

Ο 20χρονος φέρεται να άρπαξε την Τόρες από τον λαιμό και να προσπάθησε να την πνίξει. Η συμπλοκή συνεχίστηκε στο μπάνιο, όπου ο δράστης κλείδωσε την πόρτα και επιχείρησε να της ξεκουμπώσει το παντελόνι, προχωρώντας παράλληλα σε ανεπιθύμητα σεξουαλικά αγγίγματα.

Παρά την επίθεση, η γυναίκα αντιστάθηκε και κατάφερε να τον απομακρύνει από το εσωτερικό της κατοικίας.

Η μάχη στην αυλή και η φράση που αποκάλυψε τον αρραβωνιαστικό

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποίησαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα των δύο παιδιών εμφανίζεται να σπρώχνει τον επιτιθέμενο, να τον χαστουκίζει και να του φωνάζει, προσπαθώντας να τον κρατήσει μακριά της.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Αγιάλα φέρεται να της είπε μια φράση που αργότερα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τους αστυνομικούς.

«Ο φίλος σου μου είπε ότι θα σου άρεσε αυτό», ανέφερε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Όταν ο 20χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί, η Τόρες τον καταδίωξε στον δρόμο, προτού εκείνος εξαφανιστεί από την περιοχή.

Τα μηνύματα που οδήγησαν στη σύλληψη του 23χρονου

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Αγιάλα την επόμενη ημέρα στην κατοικία του, στην πόλη Γκούντγιαρ, περίπου 24 χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης.

Κατά την ανάκρισή του, ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε γνωρίσει τον Ντάιερ μέσω διαδικτύου και ότι οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί η σεξουαλική επίθεση, χωρίς η γυναίκα να γνωρίζει το παραμικρό.

Η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του αποκάλυψε επικοινωνίες μεταξύ των δύο ανδρών σχετικά με τον σχεδιασμό του περιστατικού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στη σύλληψη του αρραβωνιαστικού σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα.

Ο ισχυρισμός περί «ερωτικού παιχνιδιού» και οι κατηγορίες

Ο συνήγορος του Αγιάλα υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πελάτης του πίστευε πως συμμετείχε σε ένα προσυμφωνημένο παιχνίδι ερωτικών ρόλων, το οποίο είχε οργανώσει ο σύντροφος της γυναίκας.

Κατά την υπεράσπιση, ο 20χρονος θεωρούσε ότι υπήρχε συναίνεση και δεν είχε πρόθεση να διαπράξει κακούργημα.

Ο Αγιάλα κατηγορείται για απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση, διάρρηξη και διακεκριμένη επίθεση. Η δίκη του έχει οριστεί για την 1η Απριλίου 2027.

Από την πλευρά του, ο Ντάιερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση, απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης, απαγωγή και συνωμοσία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από το φερόμενο σχέδιο του 23χρονου εναντίον της αρραβωνιαστικιάς του, ενώ παραμένει άγνωστη η ημερομηνία της πρώτης δικαστικής του εμφάνισης.