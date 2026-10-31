Σε νέα, ιδιαίτερα οξεία φάση εισήλθε η σύγκρουση για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης στην Πολωνία, προκαλώντας σοβαρή πολιτική αναταραχή και κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα. Η απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου από την άσκηση των καθηκόντων της πυροδότησε αντιδράσεις από την εθνικιστική αντιπολίτευση, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αφρική και να επιστρέψει στη Βαρσοβία.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ και του συντηρητικού στρατοπέδου κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία ανέπτυξε δυνάμεις γύρω από το δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο διαδηλωτών.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη όταν ορισμένοι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και να συλληφθούν τρία άτομα.

🇵🇱 Thousands of Poles are now gathered in front of the Constitutional Tribunal building in Warsaw, which has been occupied by police sent by Donald Tusk’s government. Opposition figures are describing Tusk’s actions as an attempted coup. https://t.co/NcqYhJeeCl — Europa.com (@europa) October 30, 2026

Σε διαθεσιμότητα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του δικαστηρίου

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του την περίοδο κυριαρχίας του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS).

Η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων τόσο του Σφιεντσκόφσκι όσο και του αντιπροέδρου του δικαστηρίου, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία του θεσμού, επικαλούμενη την ανάγκη αποκατάστασης της λειτουργίας του.

A major standoff is unfolding in Poland tonight over the Constitutional Tribunal. Judges elected by parliament, with the support of Prime Minister Donald Tusk’s pro-EU, centrist government, moved to take control of the court’s leadership and suspended its president, a PiS appointee. The move is part of Tusk’s effort to reverse changes made under the previous right-wing PiS government, which critics accused of politicizing the judiciary. Police secured the court grounds after protesters tried to breach the fence, detaining three people. President Karol Nawrocki, a PiS ally, even cut short his trip to Senegal and rushed back to Poland. Prime Minister Tusk says he’s working to restore the rule of law, while PiS accuses his government of staging a coup. — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 30, 2026

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε άμεση αντίδραση από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία αμφισβήτησε τη νομιμότητα των αποφάσεων και υποστήριξε ότι οι δύο ανώτατοι δικαστές εξακολουθούν να κατέχουν τις θέσεις τους.

Μάλιστα, η πλευρά του Σφιεντσκόφσκι κατήγγειλε παράνομη παρέμβαση στον επίσημο ιστότοπο του δικαστηρίου, στον οποίο είχε εμφανιστεί ανακοίνωση για την αναστολή των καθηκόντων του.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Οι αντίπαλες πλευρές διαφωνούν ακόμη και για το ποιος έχει τη νόμιμη εξουσία να διοικεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη λειτουργία του.

Επεισόδια έξω από το δικαστήριο και τρεις συλλήψεις

Η κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε την αντίδραση υποστηρικτών του PiS, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, καταγγέλλοντας τις ενέργειες σε βάρος της δικαστικής ηγεσίας.

Ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, αναπτύχθηκαν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, εμποδίζοντας την πρόσβαση των συγκεντρωμένων.

⚡️The police retreat to the sound of the Polish national anthem. https://t.co/3nyefEoBOT — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

Η ένταση αυξήθηκε όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν τα προστατευτικά εμπόδια, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτοξεύθηκαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την αποτροπή νέων συγκρούσεων.

Ανάμεσα στους πολιτικούς που εμφανίστηκαν στην περιοχή ήταν και ο επικεφαλής του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ο οποίος τάχθηκε στο πλευρό της δικαστικής ηγεσίας.

Οι κινητοποιήσεις δεν ξεκίνησαν την Παρασκευή, καθώς υποστηρικτές της συντηρητικής αντιπολίτευσης πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο, αντιδρώντας στις προσπάθειες αλλαγής της σύνθεσής του.

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ (…). Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

🇵🇱 Na Polônia, a polícia não responde ao presidente Karol Nawrocki, mas ao governo do primeiro-ministro Donald Tusk, por meio do Ministério do Interior. Foi essa polícia que cercou o Tribunal Constitucional nesta noite e deteve três manifestantes que defendiam a cúpula afastada da corte. A polícia diz que agiu a pedido do ministro da Justiça, Waldemar Żurek, e da juíza Anna Korwin-Piotrowska e afirma que os detidos "pularam a cerca e arremessaram objetos contra os agentes". Outros policiais estão agora reprimindo outros manifestantes civis. #Poland #Polska — No Front Militar (@noFrontMilitar) October 30, 2026

Διέκοψε την πτήση προς τη Σενεγάλη ο Ναβρότσκι

Οι εξελίξεις προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Σενεγάλη για επίσημη επίσκεψη.

Ο Πολωνός πρόεδρος αποφάσισε να ακυρώσει το ταξίδι του ενώ το αεροσκάφος του βρισκόταν ήδη στον αέρα, δίνοντας εντολή να επιστρέψει στη χώρα.

JUST IN: 🇵🇱 Polish President Nawrocki forces his way into Constitutional Court after police attempt to block him. https://t.co/Sz1A6acrUX — BRICS News (@BRICSinfo) October 31, 2026

Στη Σενεγάλη επρόκειτο να πραγματοποιήσει επαφές με τον πρόεδρο της αφρικανικής χώρας και εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης.

Μετά την επιστροφή του στη Βαρσοβία, συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι, προκειμένου να εξετάσουν τις εξελίξεις.

Στη συνέχεια μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου είχαν ήδη συγκεντρωθεί διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Τηλεοπτικές εικόνες κατέγραψαν στιγμές έντασης κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να εισέλθει στο κτίριο.

🚨 JUST IN: Polish President Karol Nawrocki just went INSIDE the country’s highest constitutional court and told the pro-EU tyrants to SHOVE IT, they are NOT the legitimate judges and their takeover is DONE "You are not judges of the Constitutional Tribunal!" 🔥🔥🔥 This is the elected President of Poland personally standing up to an attempted takeover of the country’s top constitutional court. INCREDIBLE!! Donald Tusk’s camp tried to declare the Tribunal’s leadership "suspended" and sent police to the building. Nawrocki flew home and walked right inside, and he is not backing down. Go get ’em, Mr. President! 🇵🇱🇺🇸 https://t.co/uX64Zm1Aca — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 31, 2026

Ο Ναβρότσκι, ο οποίος διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με το PiS, αντιτίθεται στις κινήσεις της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση του δικαστηρίου και υποστηρίζει ότι πρέπει να προστατευθεί η συνταγματική τάξη.

WOW!! CRAZY SCENES AS POLISH PRESIDENT NAWROCKI FORCES HIS WAY ACROSS THE POLICE BLOCKADE NEAR THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL https://t.co/PUgCznGpNg — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 31, 2026

Η κυβέρνηση Τουσκ επιμένει στην αναμόρφωση της Δικαιοσύνης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις της αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των δικαστικών θεσμών.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός θεωρεί ότι η προηγούμενη διακυβέρνηση του PiS υπονόμευσε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επιτρέποντας την πολιτική επιρροή σε κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει επιδιώξει την τοποθέτηση νέων δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ωστόσο, η διαδικασία έχει συναντήσει σοβαρά εμπόδια. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι έχει αρνηθεί να ορκίσει μέρος των δικαστών που επέλεξε το Κοινοβούλιο, ενώ ο Σφιεντσκόφσκι δεν επέτρεψε σε δικαστές της σημερινής πλειοψηφίας να αναλάβουν καθήκοντα.

Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε παρατεταμένη δυσλειτουργία του θεσμού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του προέδρου και του αντιπροέδρου του δικαστηρίου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ποινικής δίωξής τους.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, οι δύο δικαστικοί αξιωματούχοι παρεμπόδισαν την άσκηση των καθηκόντων δικαστών που είχαν εκλεγεί από το Κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση απορρίπτει αυτές τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της σε έναν ανεξάρτητο θεσμό.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε το 2015 και προκάλεσε ρήξη με την ΕΕ

Οι ρίζες της σημερινής κρίσης εντοπίζονται στο 2015, όταν το PiS ανέλαβε την εξουσία και προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στο δικαστικό σύστημα.

Ανάμεσα στις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις του ήταν οι διορισμοί δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ακόμη και σε θέσεις για τις οποίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί προηγούμενες επιλογές.

Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Πολωνίας όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε επανειλημμένα ανησυχίες για την ανεξαρτησία της πολωνικής Δικαιοσύνης, ενώ η αντιπαράθεση με τη Βαρσοβία οδήγησε ακόμη και σε οικονομικές κυρώσεις και περιορισμούς στην εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σημαντικό σημείο τριβής αποτέλεσε και η θέση που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση περί υπεροχής του εθνικού δικαίου έναντι του ευρωπαϊκού, προκαλώντας θεσμική σύγκρουση με τις Βρυξέλλες.

Όταν ο Ντόναλντ Τουσκ επέστρεψε στην πρωθυπουργία το 2023, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι θεσμικές αλλαγές απαιτούν διαδικασίες στις οποίες εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης

Η σύγκρουση για το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει πλέον μετατραπεί σε ευρύτερη πολιτειακή αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση, την προεδρία και την αντιπολίτευση να διατυπώνουν αντικρουόμενες ερμηνείες για τη νομιμότητα των αποφάσεων.

Η πλευρά του PiS κάνει λόγο για απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης, ενώ η κυβέρνηση Τουσκ παρουσιάζει τις ενέργειές της ως αναγκαίο βήμα για την αποκατάσταση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι η ηγεσία του δικαστηρίου αμφισβητεί την ίδια την απόφαση αναστολής των καθηκόντων της δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για το ποιος θα ασκεί στο εξής τη διοίκησή του.

Με τις πολιτικές αντιθέσεις να παραμένουν έντονες και τις δικαστικές εκκρεμότητες να πολλαπλασιάζονται, η Πολωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες θεσμικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών.