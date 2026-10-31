Την έντονη αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ προκάλεσε κοινή ανακοίνωση χωρών που παρακολουθούν την εφαρμογή των κυρώσεων εις βάρος της Βόρειας Κορέας. Το βορειοκορεατικό καθεστώς έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της», αποδίδοντας την πρωτοβουλία στην εχθρική στάση των ΗΠΑ και των δυτικών κρατών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Την Τετάρτη, η πολυμερής ομάδα παρακολούθησης κυρώσεων (Multilateral Sanctions Monitoring Team / MSMT) – στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Βρετανία και η Νότια Κορέα – κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις για επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ.

«Οι κυρώσεις και οι πιέσεις μπορεί να αποδίδουν σε αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA. Η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Δύση «δεν μπορεί να κλονίσει τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα», συμπλήρωσε.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποσκοπούν στον τερματισμό των προγραμμάτων πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας.