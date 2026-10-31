Την άμεση παύση των εχθροπραξιών στη Μαύρη Θάλασσα ζήτησε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Τάχθηκα υπέρ της ανάληψης άμεσης δράσης επειδή οι λαοί του νότου έχουν ανάγκη αυτά τα σιτηρά», είπε ο Σικόρσκι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση για σύνοδο κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, ο Σικόρσκι τόνισε πως η Ουκρανία πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια τερματισμού της ρωσικής εισβολής, η οποία διανύει το πέμπτο έτος της. Πρόσθεσε μάλιστα ότι και η Ευρώπη διαθέτει «χαρτιά» για το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία.