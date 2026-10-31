Την υποψηφιότητα του Τούρκου πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών γνωστοποίησε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Άγκυρας στον ΟΗΕ, Αχμέτ Γιλντίζ. Την ίδια ώρα, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν διεύρυνε το προβάδισμά της στην κούρσα διαδοχής του Γενικού Γραμματέα, εξασφαλίζοντας 11 θετικές ψήφους κατά την έβδομη ανεπίσημη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ σήμερα κατέθεσα την υποψηφιότητα του πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του ΓΓ ΟΗΕ μέσω επιστολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν», δήλωσε ο κ. Γιλντίζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε έντεκα ψήφους ενθάρρυνσης και τέσσερις αποθάρρυνσης, ενώ δεν έλαβε ψήφο «χωρίς γνώμη». Ο Ραφαέλ Γκρόσι ακολούθησε με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη».

Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ έλαβε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη», ενώ η Λάνα Νουσεϊμπέ, στην πρώτη συμμετοχή της στη διαδικασία, συγκέντρωσε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης και έντεκα αποθάρρυνσης. Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε δύο θετικές, δέκα αρνητικές και τρεις «χωρίς γνώμη», ενώ η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία θετική και δεκατέσσερις αρνητικές ψήφους.

Τα διαθέσιμα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν χωριστή κατανομή των ψήφων των πέντε μόνιμων μελών. Επομένως, δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί εάν οι αρνητικές ψήφοι για κάθε υποψήφιο προέρχονται από κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο. Οι ψήφοι αποθάρρυνσης στην άτυπη διαδικασία δεν συνιστούν επίσημη άσκηση βέτο.

Η συμμετοχή της Νουσεϊμπέ ακολουθεί την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Από την κούρσα έχει αποχωρήσει ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Στα σημεία ενημέρωσης Τύπου της ελληνικής προεδρίας καταγράφεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν άτυπο διάλογο με τη Νουσεϊμπέ στις 28 Οκτωβρίου. Η υποψήφια των ΗΑΕ παρουσίασε τις απόψεις της για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου.

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η επιλογή θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη και την κοινή επιστολή των προέδρων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας της 25ης Νοεμβρίου 2025, «με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της συμπερίληψης, με δομημένο και έγκαιρο τρόπο».

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να υποβάλει εγκαίρως τη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, ώστε ο διορισμός να αφήσει στον νέο Γενικό Γραμματέα «επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για τα καθήκοντά του».

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη — τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ