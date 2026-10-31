Σε 30 πόλεις της Γερμανίας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Η Gen Z ρυθμίζει», με περισσότερους από 160.000 ανθρώπους να έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν. Οι διαδηλώσεις ακολουθούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες χώρες. Υπό τον φόβο επεισοδίων, οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ενέργειες για την προστασία των εγκαταστάσεών τους.

Η πρωτοβουλία «H Gen Z ρυθμίζει» καλεί σε διαδηλώσεις στο Βερολίνο, στην Κολωνία, στην Φρανκφούρτη, στο Μόναχο και σε άλλες πόλεις, διεκδικώντας καλύτερη εκπαίδευση και προσιτή διαβίωση, αλλά και προστασία του κλίματος, ανάκληση των περικοπών στις πολιτικές πρόνοιας, ακύρωση των εξοπλισμών και της επιτήρησης μέσω π.χ. καμερών. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής, οι διοργανωτές εξαπέλυσαν σοβαρές κατηγορίες εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: «Κύριε Μερτς, θα ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», τόνισαν, ενώ υποστήριξαν ότι η νέα γενιά αισθάνεται εγκαταλελειμμένη και θεωρεί ότι δεν ακούγεται από τους πολιτικούς. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι τάσσονται κατά της βίας και απορρίπτουν τις ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

📌Einzelne Geschäfte verbarrikadieren sich vor „Gen Z“ – Protesten Vor den für Samstag angekündigten Jugendprotesten haben sich einige Läden in Berlin gegen mögliche Plünderungen gerüstet. Laut Medienberichten haben am Kurfürstendamm mehrere Luxusgeschäfte ihre Schaufenster mit Spanplatten verbarrikadiert. Auch in anderen Großstädten wie München und Düsseldorf bereiten sich Luxusgeschäfte auf mögliche Proteste vor. Wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel sagte, hat es in den vergangenen Tagen vermehrt Anfragen besorgter Geschäftsleute gegeben. Plünderungen wie in Frankreich seien aber nicht zu erwarten. Die Polizei sei aber darauf vorbereitet, bei Straftaten einzugreifen. Demnach sind rund 1.500 Beamte im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. #Germany — Freistil (@Freistil) October 30, 2026

«Να είστε δυνατοί. Να συμμετέχετε σε πολιτικά κόμματα. Αλλά μην είστε βίαιοι. Οι νέοι έχουν ασφαλώς εύλογες ανησυχίες», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν (CDU) στο περιοδικό Stern, ενώ η εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την πολιτική Νεολαίας Γιασμίνα Χόστερτ εξήγησε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών αποτελούν και τα κεντρικά ερωτήματα για το μέλλον της Γερμανίας. «Το βλέπουμε αυτό ως ευθύνη μας, θα ακούσουμε και θα υποστηρίξουμε σθεναρά τις ανησυχίες της νεότερης γενιάς», δήλωσε. Η πρώην αρχηγός των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ επέκρινε από την πλευρά της το γεγονός ότι η συζήτηση πριν από τις διαδηλώσεις έχει επικεντρωθεί κυρίως στην πιθανή βία και όχι στις εύλογες ανησυχίες των διαδηλωτών.

Οι γερμανικές αρχές πάντως προετοιμάζονται προκειμένου να εμποδίσουν σε δυνητικά βίαια άτομα ακόμη και την είσοδο στη χώρα. Ειδικά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ασφάλειας, ασκούνται ήδη ενδελεχείς έλεγχοι. «Εάν χρειαστεί, κάποια άτομα θα απελαθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται «πολύ σαφής» διάκριση μεταξύ των ειρηνικών διαδηλώσεων των φοιτητών και της «εξτρεμιστικής, βίαιης σκηνής», η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις συγκεντρώσεις για τους δικούς της σκοπούς.

Η κεντρική συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κολωνία, αλλά επιχειρήσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για το ενδεχόμενο βίαιων επιθέσεων σε βάρος τους. Πολλά καταστήματα ειδών πολυτελείας στην Κολωνία, στο Βερολίνο, στο Αμβούργο και στην Στουτγάρδη έχουν ήδη σφραγιστεί με γυψοσανίδες και θα παραμείνουν κλειστά υπό τον φόβο καταστροφών και λεηλασιών. «Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόση βία είναι πιθανή, καθώς στις συγκεντρώσεις εμπλέκονται τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες – ανάμεσά τους και εξτρεμιστικές», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης Χάικο Τέγκατς στην εφημερίδα BILD.

πηγή: ΑΠΕ