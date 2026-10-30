Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δόθηκε το πράσινο φως για ενδεχόμενη συμφωνία προμήθειας 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot από την Ουκρανία, με την εκτιμώμενη αξία της συναλλαγής να υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση αυτή πρέπει να επικυρωθεί από το Κογκρέσο, ενώ στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα.

«Η Ουκρανία θα πληρώσει με συνεισφορές από τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νορβηγία (…) και με εθνικούς πόρους που χρηματοδοτούνται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι «δεν δεσμεύονται αμερικανικά κονδύλια».

Οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι Patriot, πολύτιμοι για την Ουκρανία σε ό,τι αφορά την κατάρριψη προηγμένων ρωσικών πυραύλων, έχουν αποτελέσει πρόσφατα πηγή έντασης μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση των παραδόσεων Patriot στη χώρα του. Την περασμένη εβδομάδα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τις καθυστερούν σκόπιμα.

«Κατά μέσο όρο, 12 πύραυλοι (Patriot) τον μήνα: ιδού τι θα λάβουμε το 2026», αποκάλυψε ο ουκρανός πρόεδρος την Τετάρτη, επισημαίνοντας επίσης «σημαντική έλλειψη NASAMS», αναχαιτιστικών πυραύλων νορβηγικής κατασκευής.

Την επομένη, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για «δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη απέναντι στη ρωσική κλιμάκωση».

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με εξαίρεση μια ανάπαυλα γύρω από το Ολέσκι (νότια), όπου μια τοπική κατάπαυση πυρός διανύει την τέταρτη ημέρα της, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία είναι η πιο πολύνεκρη σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.