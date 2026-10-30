Μαζική ήταν η συμμετοχή σε κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας στην πόλη Τραπ, νοτιοδυτικά του Παρισιού, όπου χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Παρασκευής, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και άφησε άλλους επτά τραυματίες, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στην Πλας ντε Μεριζιέ με πρωτοβουλία του αριστερού δημάρχου της Τραπ, Αλί Ραμπέ, πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, ενός 26χρονου μαύρου Γάλλου που έπεσε νεκρός από πυρά στις 23 Οκτωβρίου στην πόλη αυτή, η οποία βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού.

Ο δράστης τραυμάτισε επίσης άλλους επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι που φέρει βαριά τραύματα στη γειτονική πόλη Λα Βεριέρ.

La réponse du candidat insoumis aux « Mélenchon président ! » scandés par une partie de la foule à Trappes https://t.co/HpwGVtdqwx — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 30, 2026

Νωρίτερα σήμερα, μια άλλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Βεριέρ, στην οποία παρευρέθηκαν ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος της δεξιάς στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, και η Βαλερί Πεκρές, η δεξιά πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς.

Στην Τραπ, το πλήθος κρατούσε πολλές γαλλικές σημαίες μαζί με πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» ή «Δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει».

📍 À Trappes, les deux gauches irréconciliables se retrouvent côte à côte contre le racisme. Jean-Luc Mélenchon discute avec Éric Coquerel, à quelques mètres d’Olivier Faure et de Raphaël Glucksmann. LFI et socialistes s’ignorent. Sur la place des Merisiers, une semaine après l’attentat raciste qui a fait un mort et sept blessés, les responsables politiques de gauche ont répondu à l’appel du maire Ali Rabeh. Sont également présents : Marine Tondelier, François Ruffin, Ségolène Royal, Mathilde Panot, Éric Coquerel, Stéphane Peu et Ian Brossat. — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) October 30, 2026

Πολιτικές προσωπικότητες, κυρίως από την Αριστερά, είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και η Μαρίν Τοντελιέ, όλοι τους υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές.

Σε βάρος του 39χρονου υπόπτου της επίθεσης απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη και προφυλακίστηκε.

Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι «στόχευσε ειδικά, άτομα (με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά πιστεύοντας) ότι ήταν μουσουλμάνοι ή Αφρικανοί ή Βορειοαφρικανοί και ότι επέλεξε την Τραπ, που θεωρούσε ότι ήταν «ένα καταφύγιο ισλαμιστών», σύμφωνα με τον εισαγγελέα της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστέν.

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει το 2022 ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (ακροδεξιό RN) Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Τραπ ως «μικρή ισλαμική Δημοκρατία σε μικρογραφία».

Η πόλη τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης, μετά την αναχώρηση δεκάδων νέων για να ενταχθούν στον τζιχάντ στη Συρία.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε σήμερα μήνυση κατά της ιστορικής ηγέτιδας και υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές — της RN Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του συντηρητικού ειδησεογραφικού δικτύου CNews για συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος κατά ανθρώπων.