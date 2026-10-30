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Ρωσικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις υποδομών του Κιέβου προκάλεσαν προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το βράδυ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι επιθέσεις επηρέασαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, επισημαίνοντας πως τεχνικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των βλαβών και την επαναφορά της λειτουργίας των υποδομών.

Από την πλευρά της, η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα τεσσάρων συνοικιών του Κιέβου, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων.