Ρωσικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις υποδομών του Κιέβου προκάλεσαν προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το βράδυ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι επιθέσεις επηρέασαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, επισημαίνοντας πως τεχνικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των βλαβών και την επαναφορά της λειτουργίας των υποδομών.

⬆️‼️📢🚀🇷🇺22 Ottobre 3:24:massiccio attacco della #Russia con almeno 25 missili balistici sulla capitale #Ukraine #Kyiv. L’obiettivo principale era l’infrastruttura energetica, con le centrali termoelettriche CHP-4 e CHP-5 colpite. E colpiti anche altri obiettivi in altre parti. https://t.co/O8xj2QSWcf — Fabrizio Mura (@fabry_il_bomber) October 30, 2026

Από την πλευρά της, η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα τεσσάρων συνοικιών του Κιέβου, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων.