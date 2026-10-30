Σοβαρά ερωτήματα για την αντίδραση του προσωπικού δημοτικού σχολείου στο Τέξας εγείρει ο θάνατος ενός 8χρονου κοριτσιού, το οποίο υπέστη πνιγμονή την ώρα που γευμάτιζε. Οι γονείς της μικρής αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις καταγραφές από τις κάμερες του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι η κόρη τους δεν έλαβε εγκαίρως την απαραίτητη βοήθεια.

Η Άντριαν Τόμπσον ήταν μαθήτρια του Velma Penny Elementary School, στην πόλη Λίντεϊλ. Στις 15 Απριλίου 2026, ενώ βρισκόταν στην τραπεζαρία του σχολικού συγκροτήματος, μια μπουκιά φαγητού προκάλεσε απόφραξη του αεραγωγού της.

Το οπτικό υλικό που παραχώρησαν στα μέσα ενημέρωσης η μητέρα της, Άννα Τόμπσον, και ο πατέρας της, Γκρεγκ Σερ, αποτυπώνει τις κινήσεις του παιδιού καθώς αναζητούσε κάποιον ενήλικα για να το βοηθήσει.

The parents of an 8-year-old who died after choking at her Texas school have released video of those horrific moments as they demand accountability. ABC News’ Andrea Fujii has the story. https://t.co/0284X1Swhm — ABC News (@ABC) October 30, 2026

Οι κινήσεις της 8χρονης που κατέγραψαν οι κάμερες

Οι εικόνες από το εσωτερικό του σχολείου δείχνουν την Άντριαν να σηκώνεται από το τραπέζι της περίπου στις 11:40 το πρωί, βήχοντας και κρατώντας μια χαρτοπετσέτα μπροστά στο στόμα της.

Στη συνέχεια πλησίασε εργαζόμενη του σχολείου, προσπαθώντας να της δείξει ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με την έκθεση των ερευνητών, η υπάλληλος εκτίμησε αρχικά πως η μαθήτρια επρόκειτο να κάνει εμετό και την οδήγησε κοντά σε κάδο απορριμμάτων.

Ακολούθως, της πρότεινε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Ωστόσο, η 8χρονη επέστρεψε έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς η κατάστασή της να έχει βελτιωθεί.

Το κορίτσι συνέχισε να προσπαθεί να γίνει αντιληπτό από τους γύρω του και τελικά έτρεξε στους διαδρόμους του κτιρίου, αναζητώντας τη σχολική νοσηλεύτρια.

Όπως περιγράφεται στην αστυνομική έκθεση, όταν η Άντριαν έφτασε στο ιατρείο, προσπαθούσε να μιλήσει δείχνοντας το στόμα της. Λίγο αργότερα, το πρόσωπό της άρχισε να αποκτά μπλε απόχρωση, ένδειξη της σοβαρής έλλειψης οξυγόνου.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και τα κρίσιμα λεπτά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρειάστηκε να περάσουν περίπου πέντε λεπτά από την έναρξη του περιστατικού μέχρι να ειδοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η νοσηλεύτρια επιχείρησε να απομακρύνει το εμπόδιο από τον αεραγωγό της μαθήτριας εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ. Χρησιμοποίησε επίσης συσκευή αναρρόφησης για την αντιμετώπιση της πνιγμονής.

Όταν το παιδί κατέρρευσε, ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ οι διασώστες που έφτασαν αργότερα συνέχισαν τις προσπάθειες επαναφοράς του.

Σε καταγραφή από την είσοδο του σχολείου διακρίνονται οι διασώστες να πραγματοποιούν θωρακικές συμπιέσεις στην Άντριαν κατά τη μεταφορά της από το κτίριο, περίπου στις 11:55.

Η 8χρονη διακομίστηκε για νοσηλεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Cook Children’s Medical Center, στο Φορτ Γουόρθ.

Παρά την ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε, το κορίτσι κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Απριλίου, έχοντας υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω της παρατεταμένης στέρησης οξυγόνου.

Οι ενστάσεις των γονιών για όσα συνέβησαν στο σχολείο

Η οικογένεια θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης πρέπει να εξεταστεί σε μεγαλύτερο βάθος, ιδιαίτερα ως προς τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να αναγνωριστεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν επισημάνει οι γονείς αφορά τη συσκευή αναρρόφησης που χρησιμοποιήθηκε από τη νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, εφαρμόστηκε μάσκα προορισμένη για ενήλικες, αντί για την αντίστοιχη παιδική.

Η Άννα Τόμπσον και ο Γκρεγκ Σερ υποστηρίζουν ότι οι καταγραφές δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι η κόρη τους κινδύνευε από ασφυξία.

Η μητέρα της 8χρονης έχει εκφράσει επίσης δυσαρέσκεια για το εύρος της αστυνομικής διερεύνησης, υποστηρίζοντας ότι δεν εξετάστηκαν επαρκώς όλες οι μαρτυρίες που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα.

Το πόρισμα των ερευνητών και οι αλλαγές στα μέτρα προστασίας

Την υπόθεση ανέλαβαν οι Texas Rangers, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς τους, δεν διαπίστωσαν την τέλεση ποινικού αδικήματος. Κατά συνέπεια, δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος εργαζομένων του σχολείου.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Τάραντ προσδιόρισε ως αιτία θανάτου την πνιγμονή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ατύχημα.

Η σχολική περιφέρεια Lindale ISD ανέφερε ότι προχώρησε σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και ενίσχυσε την εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων.

Οι γονείς της Άντριαν, πάντως, επιμένουν ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο επιδιώκουν να αναδείξουν τη σημασία της άμεσης παρέμβασης όταν ένα παιδί εμφανίζει συμπτώματα πνιγμονής.

Για την οικογένεια, η αναζήτηση απαντήσεων συνεχίζεται, με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην εκπαίδευση και την ετοιμότητα του σχολικού προσωπικού, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες.