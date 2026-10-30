Μπορεί να δήλωνε ότι είχε την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον, όμως η 44χρονη Βρετανίδα μέντιουμ Κέιτ Γκόλμπι δεν είχε προβλέψει τη μοιραία πτώση που θα της κόστιζε τη ζωή. Η βραβευμένη συγγραφέας και μητέρα τριών παιδιών πέθανε έπειτα από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της, σε μια υπόθεση που συνδυάζει την τραγωδία με μια αναπόφευκτη ειρωνεία της τύχης.

Η Κέιτ Γκόλμπι, γνωστή και ως Κέιτ Όμαν, εργαζόταν από το σπίτι της στο Νόριτς της Αγγλίας, όταν συνέβη το δυστύχημα, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο γιος της ήταν εκείνος που την εντόπισε αναίσθητη στο κάτω μέρος της σκάλας και ειδοποιήθηκαν αμέσως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο κινητοποιήθηκε ακόμη και ελικόπτερο ασθενοφόρο.

Η 44χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άντενμπρουκ του Κέιμπριτζ, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουλίου.

Από τις προβλέψεις του μέλλοντος στα βραβεία πνευματικότητας

Η Γκόλμπι δεν περιοριζόταν στην ιδιότητα του μέντιουμ. Παρουσίαζε τον εαυτό της ως σύμβουλο ενδυνάμωσης γυναικών, σύμβουλο συγγραφής βιβλίων και ομιλήτρια προσωπικής ανάπτυξης.

Ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Sparkle Coach», ενώ είχε γράψει αρκετά βιβλία με αντικείμενο την πνευματικότητα και την προσωπική εξέλιξη.

Μάλιστα, το βιβλίο της «Chasing Rainbows» είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερου βιβλίου πνευματικότητας στα Soul and Spirit Awards το 2017.

Μέσα από τη δουλειά της, υποστήριζε ότι βοηθούσε ανθρώπους να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να αλλάξουν τη ζωή τους.

Ωστόσο, παρά την επαγγελματική ενασχόλησή της με τις μεταφυσικές προβλέψεις, το δυστύχημα που συνέβη μέσα στο ίδιο της το σπίτι αποδείχθηκε μοιραίο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

Η υπόθεση εξετάστηκε στο δικαστήριο του ιατροδικαστή στο Νόριτς, όπου παρουσιάστηκαν οι συνθήκες του θανάτου της.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, η 44χρονη δεν αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας, ενώ δεν προέκυψαν ενδείξεις εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν σοβαρή και εκτεταμένη τραυματική εγκεφαλική κάκωση, την οποία υπέστη κατά την πτώση της από τις σκάλες.

Η αρμόδια ιατροδικαστής, Τζοάνα Τόμπσον, κατέληξε ότι επρόκειτο για ατύχημα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

«Το να αποκαλέσουμε τον θάνατό της τραγωδία είναι λίγο»

Πίσω από την ασυνήθιστη ειρωνεία της υπόθεσης βρίσκεται η απώλεια μιας μητέρας τριών παιδιών, την οποία οι δικοί της άνθρωποι αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια.

Σε δήλωση που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οικογένειά της ανέφερε: «Το να αποκαλέσουμε τον θάνατό της τραγωδία θα ήταν υποτίμηση».

Οι συγγενείς της την περιέγραψαν ως μια «στοργική μητέρα και κόρη», που ήταν «ακούραστα αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση των ονείρων της».

Μετά τον θάνατό της, η οικογένεια δημιούργησε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

«Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει βαθιά ολόκληρη την οικογένεια», αναφέρεται στην έκκληση.

Ένα από τα παιδιά της σημείωσε: «Η μητέρα μου βοήθησε αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τη συμβουλευτική, τη συγγραφή και εκδηλώσεις όπως το Rise».

«Την αγαπούσαν και τη γνώριζαν πάρα πολλοί άνθρωποι και σκέφτηκα ότι η συγκέντρωση χρημάτων για την κηδεία της θα ήταν ένας ουσιαστικός και εγκάρδιος τρόπος να δείξουν την υποστήριξή τους», πρόσθεσε.

Η Κέιτ Γκόλμπι είχε αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στο να καθοδηγεί άλλους ανθρώπους για το μέλλον τους. Το δικό της, ωστόσο, επιφύλασσε μια εξέλιξη που κανείς από τους δικούς της ανθρώπους δεν περίμενε.