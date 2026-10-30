Μίνι διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και σύμμαχοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία μαζί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.



Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους Αμερικανούς διοργανωτές να ακυρώσουν οριστικά τη διαδικασία, αναδεικνύοντας τις βαθύτατες ρωγμές στο διεθνές πεδίο.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέσυρε την «οικογενειακή φωτογραφία» από το επίσημο πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή της συνάντησης σε αφορμή για ανοιχτή αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Αυστραλίας και του Καναδά, εξέφρασαν σθεναρές αντιρρήσεις.

«Δεν υπάρχει κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στάση των Ευρωπαίων.



«Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει οικογενειακή φωτογραφία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τον κ. Λαβρόφ μαζί, διότι δεν υπάρχει κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πάντως πως οι διαφωνίες πρέπει να συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, χαρακτήρισε την ακύρωση ως τη μόνη ενδεδειγμένη απόφαση, σημειώνοντας: «Δεν είμαι ο μόνος που δεν θέλει να φωτογραφηθεί με τον Λαβρόφ».



Πριν την οριστική ματαίωση, εξετάστηκε διπλωματικά το σενάριο δύο ξεχωριστών φωτογραφίσεων —μία με τη συμμετοχή του Λαβρόφ και μία χωρίς αυτόν— πρόταση που τελικά απορρίφθηκε, με τους υπουργούς να οδηγούνται απευθείας στην αίθουσα των συνεδριάσεων.