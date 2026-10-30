Την αποχή επέλεξε η Ελλάδα κατά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), με φόντο τις διαφωνίες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αναφορές στο διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την παράταση της εντολής της αποστολής για ακόμη έναν χρόνο, έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, με την Ελλάδα και τη Ρωσία να απέχουν από την ψηφοφορία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, κατά τις οποίες αναδείχθηκαν σημαντικές διαφωνίες τόσο για την πολιτική διαδικασία στη Λιβύη όσο και για τις υποχρεώσεις των λιβυκών πλευρών βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο επίκεντρο της ελληνικής στάσης

Κεντρικό ζήτημα για την Αθήνα αποτέλεσε η διατύπωση του ψηφίσματος σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας.

Η συζήτηση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου θαλάσσιας οριοθέτησης του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα αμφισβητεί τη νομιμότητα της συγκεκριμένης συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα ελληνικών νησιών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η ελληνική πλευρά ζήτησε να συμπεριληφθεί στο κείμενο ρητή αναφορά στις υποχρεώσεις όλων των λιβυκών παραγόντων βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας.

Το αίτημα υποστηρίχθηκε από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τέσσερις αναθεωρήσεις και τρεις διακοπές των διαπραγματεύσεων

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είχε αναλάβει τη σύνταξη του σχεδίου απόφασης, προχώρησε σε τέσσερις αναθεωρήσεις του κειμένου, ενώ η διαδικασία σιωπηρής έγκρισης διακόπηκε τρεις φορές.

Στην αρχική διατύπωση, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, είχε ενσωματωθεί στο προοίμιο αναφορά στον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας.

Παράλληλα, υπήρχε έκκληση προς όλους τους παράγοντες στη Λιβύη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εκφράστηκαν αντιρρήσεις από την Κίνα και τα τρία αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λιβερία και τη Σομαλία.

Τα αφρικανικά μέλη υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες αναφορές υπερέβαιναν την εντολή της UNSMIL και το πλαίσιο μιας τεχνικής ανανέωσης της αποστολής.

Ως αποτέλεσμα, η διατύπωση αποδυναμώθηκε σταδιακά στις επόμενες εκδοχές του σχεδίου.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία διέκοψε τη διαδικασία σιωπηρής έγκρισης κατά την τέταρτη αναθεώρηση, πριν τελικά επιλέξει την αποχή στην ψηφοφορία.

Κοινό μέτωπο έξι πλευρών κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου

Η ελληνική στάση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ακολούθησε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου από το Μπαχρέιν, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη δήλωση επαναλαμβανόταν η θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει τα θαλάσσια δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των νησιών.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι θεωρούν τη συμφωνία άκυρη και ανυπόστατη και ότι αυτή δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής διπλωματικής επιχειρηματολογίας απέναντι στη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Διαφωνίες και για τις εκλογές στη Λιβύη

Πέρα από το ζήτημα της θαλάσσιας οριοθέτησης, σημαντικές διαφωνίες καταγράφηκαν και για την πολιτική διαδικασία στη Λιβύη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η συμφωνία της 30ής Αυγούστου, στο πλαίσιο του μηχανισμού «4+4», που αφορά το εκλογικό πλαίσιο και την ανασυγκρότηση της διοίκησης της Ανώτατης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής.

Το τελικό ψήφισμα χαιρετίζει τη δέσμευση για ενοποίηση των θεσμών της χώρας, συγκρότηση ενιαίας εκτελεστικής αρχής και διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός 24 μηνών.

Ωστόσο, η Κίνα και η Ρωσία φέρονται να υπογράμμισαν ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί συνταγματικό κείμενο και δεν έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη όλων των λιβυκών πλευρών.

Οι δύο χώρες ζήτησαν μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Παράλληλα, τα αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν προβληματισμό για το ενδεχόμενο η συγκρότηση ενιαίας εκτελεστικής αρχής να καταστεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των εκλογών, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα εμπόδια στην πολιτική διαδικασία.

Ποια είναι η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη της πολιτικής σταθεροποίησης της χώρας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπεται στην Απόφαση 2542 του 2020, στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση για μια πολιτική διαδικασία υπό λιβυκή ηγεσία και χωρίς αποκλεισμούς, η υποστήριξη της εφαρμογής της εκεχειρίας, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας διασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας της αποστολής έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η αποχή της Ελλάδας αναδεικνύει, πάντως, τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στις αναφορές στο Δίκαιο της Θάλασσας, σε μια περίοδο κατά την οποία το τουρκολιβυκό μνημόνιο επανέρχεται στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.