Σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση ξέσπασε στην Πολωνία την Παρασκευή, με τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να διακόπτει αιφνιδιαστικά το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και να δίνει εντολή να επιστρέψει το αεροσκάφος του στη Βαρσοβία, έπειτα από την είσοδο αστυνομικών δυνάμεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και την αντιπολίτευση, στελέχη της οποίας κάνουν λόγο για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η σύνθεση και η λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του Συντάγματος και υπονόμευση του κράτους δικαίου.

«Σε μια τέτοια στιγμή ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία»

Ο Κάρολ Ναβρότσκι γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι οι εξελίξεις στη χώρα απαιτούν την παρουσία του.

«Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση ελήφθη μετά την είσοδο αστυνομικών δυνάμεων στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία και τις αναφορές περί αναστολής άσκησης καθηκόντων του προέδρου του, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε τις ενέργειες ως απόπειρα κατάληψης ενός κορυφαίου δικαστικού θεσμού από την κυβέρνηση.

🇵🇱BREAKING: Polish police officers took control of the Constitutional Tribunal today, entering from the Prime Minister’s Chancellery, chaining doors from the inside, and bringing in riot gear units as they cleared the grounds. Law and Justice leader Jarosław Kaczyński called it a move toward a “police state,” while Republika’s president labeled the action a “coup d’état.” Police said the operation followed a judge’s warning of potential threats to the lives or health of tribunal judges and staff. — NewsForce (@Newsforce) October 30, 2026

Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίστηκε την ανάγκη αποφασιστικών ενεργειών για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προηγούμενης διακυβέρνησης του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια παρανομιών υπό τη διακυβέρνηση του PiS, πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», έγραψε.

Η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ναβρότσκι, ο οποίος θεωρείται πολιτικά προσκείμενος στο PiS.

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Αστυνομικές δυνάμεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, οι δυνάμεις της εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο.

Κατά την επίσημη ενημέρωση, στη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Ωστόσο, η παρουσία της αστυνομίας στο δικαστήριο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστήριξαν ότι εμποδίστηκε η πρόσβαση νομίμως διορισμένων δικαστών.

Ο ευρωβουλευτής Αρκάντιους Μουλάρτσικ κατήγγειλε μέσω X ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη πραξικόπημα στην Πολωνία», ισχυριζόμενος ότι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης εισήλθαν παράνομα στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Πρόκειται για καταγγελία της αντιπολίτευσης και όχι για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη διαπίστωση περί πραξικοπήματος.

🚨🇵🇱COUP UNDERWAY IN POLAND! PM Donald Tusk has just sent police to storm Constitutional Tribunal building in Warsaw in the middle of the night. Tusk waited until President Karol Nawrocki left the country before ordering the police takeover. Nawrocki was halfway to Senegal when he abruptly turned his plane around and rushed back to Poland to confront the unfolding crisis. The EU, which backs Donald Tusk, has STILL NOT issued a statement on this unprecedented crisis or condemned the attempted coup. https://t.co/c57467fKcJ — Mario ZNA (@MarioBojic) October 30, 2026

Καταγγελίες για «παράνομη κατάληψη» της ιστοσελίδας του δικαστηρίου

Η ένταση επεκτάθηκε και στη διαδικτυακή παρουσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σε ανάρτηση που αποδόθηκε στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού, καταγγέλθηκε «παράνομη κατάληψη» της ιστοσελίδας του.

Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζεται ότι πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου εξακολουθεί να είναι ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι και αντιπρόεδρος ο Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι.

Παράλληλα, αμφισβητείται η δικαστική ιδιότητα της Άννας Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, με τον ισχυρισμό ότι δεν αποτελεί μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η ανάρτηση καταλήγει χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες όσων συμμετέχουν στις εξελίξεις ως «απόπειρα πραξικοπήματος».

Οι ισχυρισμοί αυτοί εντάσσονται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τη νόμιμη σύνθεση και διοίκηση του δικαστηρίου.

Η διαμάχη για τους έξι δικαστές που έχει παραλύσει τον θεσμό

Πίσω από τη σημερινή κρίση βρίσκεται μια μακροχρόνια σύγκρουση σχετικά με τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάζει κατά πόσον οι νόμοι που ψηφίζει το πολωνικό Κοινοβούλιο είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική αντιπαράθεση έχει οδηγήσει τον θεσμό σε ουσιαστική παράλυση.

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι έχει αρνηθεί να δεχθεί την ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι έχει επίσης αρνηθεί να επιτρέψει σε δικαστές που εξελέγησαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τουσκ είχε κατηγορήσει τον Πολωνό πρόεδρο ότι δεν εκπληρώνει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις, αρνούμενος να δεχθεί την ορκωμοσία των συγκεκριμένων δικαστών.

Ο πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι οι δικαστές επιλέχθηκαν «σύμφωνα με τον νόμο, το Σύνταγμα και την ορθή πρακτική», χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ναβρότσκι ως αποποίηση των συνταγματικών καθηκόντων του.

Η κυβέρνηση επιμένει στην «αποκατάσταση της νομιμότητας»

Ο Ντόναλντ Τουσκ έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την προσπάθεια αποκατάστασης του κράτους δικαίου «βήμα προς βήμα», αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει το κράτος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ έχει τονίσει ότι οι κρατικοί θεσμοί οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το Συνταγματικό Δικαστήριο να λειτουργήσει σύμφωνα με τον νόμο.

Ο ίδιος έχει εκφράσει την προσδοκία να ανασυγκροτηθεί το δικαστήριο ως θεσμός που υπηρετεί τους πολίτες.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στη Δικαιοσύνη, με τον ηγέτη του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, να κάνει λόγο για πορεία προς ένα «αστυνομικό κράτος», σύμφωνα με τις αναφορές που κυκλοφόρησαν για τα γεγονότα.

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του Πολωνού προέδρου αναδεικνύει το βάθος της θεσμικής σύγκρουσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες της αναφερόμενης αναστολής καθηκόντων του προέδρου του δικαστηρίου ούτε η τελική έκβαση της αστυνομικής επιχείρησης.