Αναστάτωση στην Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσε μια εντυπωσιακή υπερπτήση του Air Force One πάνω από τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Χάλογουιν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενούσε παιδικό πάρτι στην προεδρική κατοικία.

Η διέλευση του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους σε ασυνήθιστα χαμηλό ύψος είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Reagan Washington National Airport, προκαλώντας καθυστερήσεις και έντονο προβληματισμό για τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνολικά 202 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις περισσότερες να συνδέονται με την προσωρινή διαταραχή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Δύο χαμηλές διελεύσεις πάνω από τον Λευκό Οίκο

Το Air Force One πραγματοποίησε δύο υπερπτήσεις πάνω από τον Λευκό Οίκο, σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος, προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα στους παρευρισκόμενους στο παιδικό πάρτι για το Χάλογουιν.

Το αεροσκάφος πέρασε επίσης πάνω από γειτονικές συνοικίες της αμερικανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους που δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στο κοντινό αεροδρόμιο Reagan Washington National, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διέλευση του προεδρικού αεροσκάφους.

«Επική υπερπτήση» για το Χάλογουιν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο από το εντυπωσιακό πέρασμα του Air Force One σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σχετική ανάρτηση χαρακτήρισε το θέαμα «μια επική υπερπτήση του Air Force One στον Λευκό Οίκο για όσους κάνουν φάρσα ή κέρασμα!».

Η αναφορά παραπέμπει στο παραδοσιακό έθιμο «trick or treat» του Χάλογουιν, κατά το οποίο παιδιά επισκέπτονται σπίτια ζητώντας γλυκίσματα.

Ωστόσο, η εορταστική ατμόσφαιρα στην προεδρική κατοικία συνοδεύτηκε από προβλήματα στις αερομεταφορές και αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές.

Ειδοποίησαν τις αρχές μόλις 15 λεπτά πριν

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε ο περιορισμένος χρόνος ενημέρωσης για την προγραμματισμένη υπερπτήση.

Το Συμβούλιο της Περιφέρειας της Κολούμπια ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η προειδοποίηση δόθηκε μόλις 15 λεπτά πριν από τη διέλευση του αεροσκάφους.

Όπως σημείωσε, η ενημέρωση αφορούσε τόσο τους πολίτες στο κέντρο της Ουάσινγκτον όσο και το Πεντάγωνο και το Εθνικό Αεροδρόμιο.

«Το γεγονός αιφνιδίασε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ημών», ανέφερε χαρακτηριστικά το συμβούλιο, εκφράζοντας προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η διαδικασία.

Αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν επίσης ότι είχαν ενημερωθεί για την υπερπτήση λιγότερο από μία ώρα πριν από την πραγματοποίησή της.

Καθυστερήσεις σε 202 πτήσεις – Αεροσκάφη έκαναν κύκλους στον αέρα

Οι επιπτώσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στους επιβάτες που ταξίδευαν προς ή από την αμερικανική πρωτεύουσα.

Ορισμένοι ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν κύκλους στον αέρα περιμένοντας άδεια προσγείωσης, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στην αναχώρησή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το 26% των αναχωρήσεων και το 17% των αφίξεων στο αεροδρόμιο παρουσίασε καθυστερήσεις.

Συνολικά καταγράφηκαν 202 καθυστερημένες πτήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος της αναστάτωσης να αποδίδεται στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Η ιδιαίτερη προτίμηση του Τραμπ στις υπερπτήσεις του Air Force One

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον ενθουσιασμό του για τις εντυπωσιακές διελεύσεις του προεδρικού αεροσκάφους.

Ανάλογες υπερπτήσεις πραγματοποιούνται συχνά στο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες παρίσταται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η επιλογή να πραγματοποιηθεί το θέαμα πάνω από τον Λευκό Οίκο, εν μέσω των εορτασμών του Χάλογουιν, προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας των προβλημάτων στις πτήσεις και της περιορισμένης προειδοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές και τους κατοίκους.