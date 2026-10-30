Κρίσιμη και ιστορική καμπή για την αμερικανική πολιτική σκηνή αποτελούν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026. Αν και η κάλπη δεν αφορά την προεδρία, η αναμέτρηση κρίνει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και κομβικές κυβερνητικές θέσεις. Στο επίκεντρο της μάχης βρίσκονται το Μίσιγκαν, η Φλόριντα και το Οχάιο, καθώς οι τρεις αυτές πολιτείες συνδυάζουν υψηλό ανταγωνισμό και μεγάλη πολιτική βαρύτητα, ρυθμίζοντας σε καταλυτικό βαθμό τις ισορροπίες δυνάμεων στην Ουάσινγκτον.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν αυτή την στιγμή την πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Τυχόν επικράτηση των Δημοκρατικών έστω και στο ένα σώμα θα μπλοκάρει τη νομοθετική ατζέντα και τους διορισμούς, εντείνοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.



Το Μίσιγκαν, η Φλόριντα και το Οχάιο παίζουν ιδιαίτερο ρόλο επειδή συνδυάζουν τρία διαφορετικά στοιχεία: ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις, μεγάλη πολιτική και εκλογική σημασία και τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, δεν έχουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο.

Μίσιγκαν: Η μάχη για την εργατική τάξη και την εκλογική βάση των Δημοκρατικών

Το Μίσιγκαν είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτείες της βιομηχανικής Μεσοδυτικής Αμερικής. Έχει ισχυρή παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, σημαντική παρουσία συνδικάτων και μεγάλες αστικές και προαστιακές περιοχές, στις οποίες η εκλογική συμπεριφορά διαφέρει αισθητά.



Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία;

Πρώτον, επειδή αποτελεί κρίσιμο πεδίο για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Το 2026 διεξάγεται εκλογή για την έδρα που αφήνει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Gary Peters, ο οποίος δεν διεκδικεί επανεκλογή. Αντιμέτωποι βρίσκονται ο Δημοκρατικός Abdul El-Sayed και ο Ρεπουμπλικανός Mike Rogers.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Μάικ Ρότζερς, χαιρετά υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026, στο Γκρος Πόιντ Γουντς

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εσωτερική ισορροπία των Δημοκρατικών, καθώς ο El-Sayed εκπροσωπεί πιο προοδευτικές θέσεις, ενώ η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο η στρατηγική αυτή μπορεί να προσελκύσει τόσο την προοδευτική βάση όσο και τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, χαιρετά υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Cass Technical High School στο Ντιτρόιτ

Δεύτερον, επειδή δοκιμάζει τη σχέση των Δημοκρατικών με τους εργαζομένους.



Το κόστος ζωής, οι θέσεις εργασίας, η βιομηχανική πολιτική, οι δασμοί και το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την ψήφο. Η πολιτική του Τραμπ για την παραγωγή στις ΗΠΑ και το εμπόριο απευθύνεται εν μέρει σε αυτούς τους ψηφοφόρους, αλλά οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές και στις επιχειρήσεις δημιουργούν επίσης πολιτικές αντιπαραθέσεις.



Τρίτον, επειδή αποτυπώνει τη μετατόπιση της εκλογικής γεωγραφίας.



Ο Τραμπ κέρδισε το Μίσιγκαν τόσο το 2016 όσο και το 2024, σπάζοντας την εικόνα μιας σταθερής δημοκρατικής «μπλε ζώνης» στη Μεσοδυτική Αμερική. Το αποτέλεσμα του 2026 θα προσφέρει στοιχεία για το αν οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακτήσουν μέρος της υποστήριξης που έχασαν ή αν η μετατόπιση προς τους Ρεπουμπλικανούς έχει βαθύτερες ρίζες.



Το βασικό ερώτημα για το Μίσιγκαν: Μπορούν οι Δημοκρατικοί να συνδυάσουν την υποστήριξη των εργαζομένων, των αστικών κέντρων και των προαστίων, χωρίς να χάσουν ψηφοφόρους που προτιμούν πιο μετριοπαθείς υποψηφίους;

Φλόριντα: Η ισχύς των Ρεπουμπλικανών και το ερώτημα της εκλογικής τους αντοχής

Η Φλόριντα έχει διαφορετικό πολιτικό προφίλ από το Μίσιγκαν. Τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί προς τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ παραμένει μια μεγάλη και δημογραφικά σύνθετη πολιτεία, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη νότια Φλόριντα, τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και τις περισσότερο αγροτικές ή συντηρητικές περιοχές.



Γιατί είναι κρίσιμη πολιτεία;

Πρώτον, επειδή εκλέγει γερουσιαστή σε ειδική εκλογή.



Στις 3 Νοεμβρίου οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν ποιος θα ολοκληρώσει τη θητεία του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αποχώρησε από τη Γερουσία το 2025 για να αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών.

Η γερουσιαστής Άσλεϊ Μούντι, Ρεπουμπλικανή από τη Φλόριντα, φτάνει για να μιλήσει πριν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Alico Arena, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Φορτ Μάγιερς

Η Ρεπουμπλικανή Ashley Moody, που διορίστηκε προσωρινά στη θέση, αντιμετωπίζει τη Δημοκρατική Angela Nixon. Η θητεία που θα καλύψει ο νικητής λήγει τον Ιανουάριο του 2029.

Η γερουσιαστής Άσλεϊ Μούντι, Ρεπουμπλικανή από τη Φλόριντα, φτάνει για να μιλήσει πριν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Alico Arena, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Φορτ Μάγιερς

Δεύτερον, επειδή λειτουργεί ως δοκιμασία για την εκλογική συμμαχία του Τραμπ.



Το 2024 ο Τραμπ κέρδισε τη Φλόριντα με περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς από την Κάμαλα Χάρις. Στις εκλογές του 2022, ο Ρούμπιο είχε επίσης κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν τη μετατόπιση της πολιτείας προς τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι όλοι οι ψηφοφόροι της θα συνεχίσουν να ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.



Τρίτον, επειδή το κόστος ζωής μπορεί να δοκιμάσει την κυβερνητική παράταξη.



Η προσιτή στέγαση, τα ασφάλιστρα κατοικίας, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και οι τιμές των βασικών αγαθών είναι ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για πολλά νοικοκυριά της Φλόριντα. Σε εθνικό επίπεδο, το διαθέσιμο εισόδημα συγκαταλέγεται στα κεντρικά θέματα της εκλογικής αναμέτρησης.



Η πολιτική σημασία της Φλόριντα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη Γερουσία. Διαθέτει επίσης μεγάλο αριθμό εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αρκετές από τις οποίες εντάσσονται στις ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες του 2026. Έτσι, το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από μία μόνο αναμέτρηση.



Το βασικό ερώτημα για τη Φλόριντα: Θα διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την υποστήριξή τους σε μια πολιτεία όπου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ή θα υπάρξουν ενδείξεις δυσαρέσκειας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλες εκλογικές περιφέρειες;



Η Φλόριντα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως πολιτεία που μπορεί να αλλάξει χέρια. Η αξία της ως πολιτικού δείκτη βρίσκεται ακριβώς στο ότι επιτρέπει να εξεταστεί αν η πρόσφατη ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών διατηρείται υπό τις σημερινές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

Οχάιο: Η μάχη για τους ψηφοφόρους της βιομηχανικής Αμερικής

Το Οχάιο έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία στην αμερικανική πολιτική. Για μεγάλο διάστημα θεωρούνταν μια πολιτεία που μπορούσε να ψηφίσει είτε Δημοκρατικούς είτε Ρεπουμπλικανούς σε προεδρικές εκλογές. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει μετακινηθεί προς τους Ρεπουμπλικανούς.



Η σημασία του το 2026 προκύπτει κυρίως από μία εξαιρετικά προβεβλημένη εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία.



Γιατί είναι κρίσιμη;

Πρώτον, επειδή η εκλογή μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πλειοψηφία στη Γερουσία.



Ο Ρεπουμπλικανός Jon Husted, ο οποίος διορίστηκε γερουσιαστής μετά την αποχώρηση του J.D. Vance για την αντιπροεδρία, αντιμετωπίζει τον πρώην Δημοκρατικό γερουσιαστή Sherrod Brown. Η αναμέτρηση αφορά την υπόλοιπη διετή περίοδο της έδρας που είχε κερδίσει ο Vance το 2022.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον γερουσιαστή Τζον Χιούστεντ, Ρεπουμπλικανό από το Οχάιο, να μιλά σε προεκλογική συγκέντρωση στο Shoemaker Center του Πανεπιστημίου του Οχάιο στο Τσίλικοθ του Οχάιο

Ο Brown έχει μακρά πολιτική παρουσία και έχει οικοδομήσει την πολιτική του ταυτότητα γύρω από τους εργαζομένους, τις βιομηχανικές κοινότητες και την οικονομική ασφάλεια. Ο Husted προβάλλει τη δική του εμπειρία στην πολιτειακή διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη.



Η αντιπαράθεσή τους συμπυκνώνει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι σε μια πολιτεία που έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά.

Ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα στέκεται μαζί με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Οχάιο, Σέροντ Μπράουν, δεξιά, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στο Κλίβελαντ

Δεύτερον, επειδή το Οχάιο αποτελεί δοκιμασία της στρατηγικής των Δημοκρατικών για την εργατική τάξη.



Το ερώτημα είναι αν ένας Δημοκρατικός υποψήφιος με ισχυρή τοπική αναγνωρισιμότητα και έμφαση στην οικονομία μπορεί να συγκεντρώσει ψήφους πέρα από τον παραδοσιακό εκλογικό πυρήνα του κόμματός του.



Η βιομηχανία, οι μισθοί, η ενέργεια, οι δασμοί και η δημιουργία θέσεων εργασίας έχουν κεντρική θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Στην εκστρατεία του 2026, ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και η κατασκευή κέντρων δεδομένων, με αντιπαραθέσεις γύρω από τις επενδύσεις, το ενεργειακό κόστος και τις τοπικές επιπτώσεις.



Τρίτον, επειδή αποτελεί τεστ για την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ στη Μεσοδυτική Αμερική.



Το Οχάιο ψήφισε υπέρ του Τραμπ το 2024. Επομένως, η αναμέτρηση του 2026 θα εξετάσει όχι μόνο την προσωπική απήχηση των δύο υποψηφίων, αλλά και το κατά πόσο οι οικονομικές προτεραιότητες και η πολιτική του προέδρου ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ψηφοφόρων της πολιτείας.



Η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική από εκλογικούς αναλυτές, ενώ η προεκλογική διαφήμιση και η κινητοποίηση των κομματικών μηχανισμών έχουν λάβει μεγάλη έκταση.



Το βασικό ερώτημα για το Οχάιο: Μπορεί ένας Δημοκρατικός με ισχυρή εργατική και τοπική ταυτότητα να κερδίσει σε μια πολιτεία που έχει στραφεί προς τους Ρεπουμπλικανούς ή θα επικρατήσει η σημερινή κομματική δυναμική;

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Οι αναμετρήσεις και το αποτύπωμά τους

Το Μίσιγκαν, η Φλόριντα και το Οχάιο έχουν σημασία για διαφορετικούς λόγους: το Μίσιγκαν δοκιμάζει την εκλογική στρατηγική των Δημοκρατικών στη βιομηχανική Μεσοδυτική Αμερική, η Φλόριντα αποτυπώνει την αντοχή της ρεπουμπλικανικής εκλογικής βάσης και το Οχάιο φέρνει στο προσκήνιο την αντιπαράθεση για την εργατική τάξη και την οικονομία.



Το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου δεν θα κριθεί αποκλειστικά σε αυτές τις τρεις πολιτείες. Οι αναμετρήσεις τους, όμως, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για το πώς μεταβάλλονται οι πολιτικές συμμαχίες στις ΗΠΑ και για το αν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.