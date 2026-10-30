Η ουκρανική εταιρεία κατασκευής όπλων Fire Point βρήκε τρόπους να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία χωρίς να βασίζεται στις δορυφορικές υπηρεσίες της SpaceX.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Ιρίνα Τέρεχ είπε στο Reuters επίσης ότι ο νέος τακτικός βαλλιστικός πύραυλος που αναπτύχθηκε από την Fire Point θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας των ουκρανικών πόλεων, οι οποίες έχουν δεχτεί σφοδρές επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο στρατός της Ουκρανίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ για τις δορυφορικές επικοινωνίες πάνω από το έδαφός της, και το Κίεβο έχει ζητήσει από την εταιρεία να επεκτείνει την κάλυψη και πάνω από τη Ρωσία. Ωστόσο, για 10 ημέρες αυτό το μήνα, η Ουκρανία αντιμετώπισε περιορισμούς στην ταχύτητα κατά τη χρήση των υπηρεσιών της SpaceX, γεγονός που παρεμπόδισε την άμυνα κατά των drones και τις αποστολές κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Η Τέρεχ δήλωσε ότι η εταιρεία είχε βρει εναλλακτικές λύσεις που της επέτρεψαν να ολοκληρώσει τις αποστολές επιθέσεων χωρίς να χρησιμοποιήσει δορυφορική σύνδεση.

«Έχουμε σχεδιάσει τα συστήματα Fire Point με βάση αυτό το δεδομένο. Τα συστήματα Fire Point έχουν σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνουν μια αποστολή χωρίς δορυφορική σύνδεση», είπε, αναφερόμενη στους πρόσφατους περιορισμούς της SpaceX. «Η πλοήγηση που λειτουργεί χωρίς κανένα εξωτερικό σήμα αποτελεί προτεραιότητα».

Η ίδια αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά κατέστησε σαφές ότι η πλήρης πρόσβαση στα συστήματα της SpaceX πάνω από τη Ρωσία θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση.

«Βρήκαμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε τεχνολογικά αυτή την πρόκληση, αλλά αυτό καλύπτει πιθανώς μόνο το 15 έως 20% όσων θα μπορούσαμε να κάνουμε αν το Starlink λειτουργούσε (πάνω από τη Ρωσία)», δήλωσε σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα.

Η πλήρης πρόσβαση στα συστήματα της SpaceX θα αποτελούσε «σημείο καμπής» για τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον στόχων υψηλής αξίας, όπως οι ρωσικοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που οι υπηρεσίες δορυφορικής σύνδεσης της SpaceX ήταν περιορισμένες, τα ουκρανικά drones έχαναν τη σύνδεση με αυτές τις υπηρεσίες όταν πετούσαν με ταχύτητα άνω των 100 μιλίων (160 χλμ.) την ώρα.

Οι περιορισμοί ίσχυαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο που βρίσκεται ήδη στο πέμπτο έτος του από την εισβολή της Ρωσίας, άσκησε πίεση στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η σύνδεση με υψηλότερες ταχύτητες είχε αποκατασταθεί. Ο Μασκ κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι παραβίασε τους όρους του πολιτικού δικτύου Starlink, χρησιμοποιώντας το για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Ουκρανία το αρνήθηκε, αναφέροντας ότι χρησιμοποιεί μόνο τη στρατιωτική έκδοση Starshield για τέτοιου είδους αποστολές.

«Αυτό που θέλουμε είναι μια συμμαχία με τις ΗΠΑ, όπου οι κανόνες θα είναι γνωστοί εκ των προτέρων, ώστε το ζήτημα του αν μας επιτρέπεται να αμυνθούμε να μην επανεξετάζεται κάθε λίγες εβδομάδες, ανάλογα με τη διάθεση κάποιου», δήλωσε η Τέρεχ.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία αναπτύσσει το δικό της δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από την SpaceX.

Νέοι πύραυλοι

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτό το μήνα την πρώτη χρήση σε μάχη του τακτικού βαλλιστικού πυραύλου FP-7 της Fire Point για να χτυπήσει έναν στόχο στην κατεχόμενη Ουκρανία.

Η Τέρεχ δήλωσε ότι ο πύραυλος — ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 300 χλμ. — θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον ρωσικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας τύπου «Ισκαντέρ», οι οποίοι κινούνται πριν προλάβουν να τους φτάσουν τα πιο αργά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης.

«Ο νέος μας πύραυλος FP-7 θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να αποτελέσει μια πολύτιμη προσθήκη στο οπλοστάσιο που συμβάλλει στην προστασία των πόλεών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι από οικονομικής απόψεως πιο αποδοτικό από τη χρήση των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Η Ουκρανία έχει ενταχθεί σε μια μικρή ομάδα χωρών που έχουν αναπτύξει δικούς τους βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε η Τέρεχ, και αυτό σημαίνει ότι καμία ξένη χώρα δεν διαθέτει «διακόπτη απενεργοποίησης» για να θέσει εκτός λειτουργίας τον FP-7.

Η Fire Point εργάζεται επίσης πάνω σε έναν άλλο βαλλιστικό πύραυλο, τον FP-9, αλλά η εμβέλειά του, που φθάνει τα 800 χλμ., καθιστά την ανάπτυξη και τις δοκιμές πιο περίπλοκες, ανέφερε η Τέρεχ. Είπε ότι ο πύραυλος FP-9 είναι «πολύ κοντά» στο να είναι έτοιμος για μάχη, προσθέτοντας ότι εννοούσε εντός του τρέχοντος έτους.

Η Τέρεχ ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα «Freyja» για έναν πανευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πύραυλο αναχαίτισης, το οποίο συντονίζει η Fire Point, σημειώνει πρόοδο.

Αναμένεται η αναχαίτιση ενός εικονικού στόχου με το εν λόγω πυραυλικό σύστημα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η αναχαίτιση ενός πραγματικού στόχου έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του επόμενου έτους, ανέφερε.