Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Τουρκία και μια 37χρονη Γαλλίδα τουρίστρια είναι τα τρία θύματα της φονικής κατολίσθησης στην Καππαδοκία, όπου τεράστια κομμάτια βράχων αποκολλήθηκαν από έναν από τους χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής και καταπλάκωσαν ανθρώπους κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε.

Peribacası kayalarının altında kalarak yaşamını yitiren çiftin 4 ay önce evlendikleri ve tatil için Göreme’de oldukları ortaya çıktı https://t.co/BaMRAhXUTM https://t.co/0P9eppNxAg — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 29, 2026

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), περίπου στις 15:15 τοπική ώρα, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 3 και 8 ετών.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την Παρασκευή (30/10) ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται μια Γαλλίδα υπήκοος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.

Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως και την ιστορία των άλλων δύο θυμάτων, ενός ζευγαριού που είχε παντρευτεί πριν από λιγότερους από τέσσερις μήνες.

💥Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı! 📍Nevşehir’in tarihi Göreme beldesinde, aşırı yağışın ardından meydana gelen kaya düşmesi faciaya yol açtı. ▪️Peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 📌Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı! #Kapadokya #Nevşehir #Göreme #SonDakika #Türkiye #kaza #mağara #müze #peribacaları #heyelan #çökme #ölü #yaralı #yağış #gündem — Romanya Haber (@romanya_haber) October 29, 2026

Ο δημοσιογράφος και η σύζυγός του είχαν παντρευτεί στις 5 Ιουλίου

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ο 31χρονος δημοσιογράφος Φατίχ Εράι Τουνά και η συνομήλικη σύζυγός του, Μπεγιούμ Τσετίνκαγια Τουνά, η οποία εργαζόταν ως λογίστρια.

Το ζευγάρι καταγόταν από τη Σακάρια και είχε παντρευτεί στις 5 Ιουλίου 2026. Βρισκόταν στην Καππαδοκία για διακοπές, όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση. Ο Φατίχ Εράι Τουνά εργαζόταν ως ρεπόρτερ σε τοπικό μέσο ενημέρωσης της Σακάρια. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στους συναδέλφους του και στην τοπική κοινωνία.

Τρίτο θύμα είναι η 37χρονη Γαλλίδα Σίνθια Φρανσίν Μαρί Μαντλέν Ουπέρ, η οποία βρισκόταν επίσης στην τουριστική περιοχή.

Οι σοροί του ζευγαριού παραδόθηκαν στους συγγενείς τους, μετά την ολοκλήρωση των νεκροψιών, προκειμένου να μεταφερθούν στη Σακάρια για την ταφή τους. Για τη σορό της Γαλλίδας αναμενόταν η άφιξη συγγενών της στην Τουρκία.

🟠 Kapadokya’da peribacasının çökmesiyle hayatını kaybeden çift, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.🥀 https://t.co/hCl9lU7iYQ — Güno Social (@gunosocial) October 30, 2026

Δύο παιδιά ανάμεσα στους πέντε τραυματίες

Από την κατάρρευση των βράχων τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, τρεις Γάλλοι και δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DHA, μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 8 ετών, καθώς και ο 38χρονος πατέρας τους.

Οι υπόλοιποι δύο τραυματίες είναι ένας 32χρονος άνδρας και μια 29χρονη γυναίκα από την Τουρκία.

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ το οκτάχρονο παιδί παρέμεινε για νοσηλεία, καθώς υπέστη κάταγμα στο ισχίο.

Προειδοποιήσεις ειδικών μετά την τραγωδία

Η κατολίσθηση σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκιόρεμε, ενός από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Καππαδοκίας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση τμημάτων ενός σχηματισμού που είναι γνωστός ως «νεραϊδοκαμινάδα». Οι βράχοι κατέπεσαν σε χώρο όπου βρίσκονταν επισκέπτες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, διασώστες και αστυνομικοί, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα για την απομάκρυνση των βράχων.

Μετά την τραγωδία, ειδικοί ζήτησαν να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία της περιοχής.

🇹🇷 Two people were killed and one injured in a rockfall beside Göreme Open-Air Museum in Cappadocia at approximately 15:15 local time today, according to Nevşehir Governor Hüseyin Kök. Local reports locate the collapse at a fairy chimney opposite the museum’s car park, near the entrance. Kök attributed the incident to ground movement following heavy rainfall. Authorities evacuated the car park and restricted access while AFAD, gendarmerie and medical teams worked at the scene. The confirmed toll is two dead and one injured; earlier reports gave conflicting injury figures. — Gölge Veri (@golgeveri) October 29, 2026

Ο καθηγητής γεωλογικής μηχανικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, Σενέλ Οζνταμάρ, επισήμανε ότι η πρόσβαση θα πρέπει να περιοριστεί μέχρι να σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο ειδικός στις γεωεπιστήμες Σερκάν Ιτσελί υποστήριξε ότι είχε επισημάνει παρόμοιους κινδύνους στην περιοχή πριν από δύο μήνες.

Οι τουρκικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο της κατάρρευσης, ενώ η Δικαιοσύνη διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πέντε πραγματογνώμονες θα εξετάσουν τα αίτια της κατάρρευσης

Η εισαγγελία της Νεβσεχίρ διέταξε τον διορισμό πέντε πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα εξετάσουν τα τεχνικά αίτια της κατάρρευσης και θα διερευνήσουν εάν υπήρξε ανθρώπινη αμέλεια ή εάν το δυστύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε φυσικά αίτια.

Η Καππαδοκία είναι γνωστή παγκοσμίως για τις «νεραϊδοκαμινάδες», τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς από ηφαιστειακά πετρώματα που έχουν διαμορφωθεί από τη διάβρωση του νερού και του ανέμου. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1985.

Παρόμοιες καταρρεύσεις είχαν σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Σεπτέμβριο του 2025, χωρίς να υπάρξουν θύματα.